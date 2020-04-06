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Torcida

BBB 20: Lázaro Ramos diz que torce para o Babu e fez Taís viciar no reality

Atores contaram que votam e assistem a tudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 19:20

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 19:20

O ator Lázaro Ramos
O ator Lázaro Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @olazaroramos
O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo está completamente viciado em BBB. E quem diz isso é o próprio Lázaro. De acordo com ele, sua influência acabou viciando a esposa.
Ele também diz que tem uma torcida especial no jogo: o amigo e ator Babu. "Ele é um grande companheiro de trabalho, fizemos 'Mundo Cão' juntos, ele é uma pessoa adorável, é um ursão, muito emocional. Tem uma ligação muito forte com a família, é um cara de um coração incrível e tem esse apelido de paizão não é à toa. É cheio de defeitos, mas como ele teve muito conflito na vida, tenta evitar", revela o ator.
Babu está em seu sexto paredão. Babu, Marcela e Flayslane disputam o voto popular nesta terça-feira (7).

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Segundo ele, não há como perder um só episódio. "O 'BBB' está na vigésima edição, nunca fui viciado, assistia eventualmente. Mas agora voto, assisto, torço", confessou.
Taís também deu a sua opinião sobre o reality. "Estou com raiva porque meu coração está disparado por causa do BBB", riu a atriz.
Casados há 16 anos e pais de dois filhos, o casal acumula parcerias profissionais, que, segundo ele, contribuíram para que o casamento ficasse ainda melhor.
Para Lázaro, isso acontece pelo sucesso do casal na escolha dos projetos. "A série 'Mister Brau' e a peça 'O Topo da Montanha' tinham uma rotina muito lúdica que, na verdade, alimentava a relação. Se não fôssemos felizes no trabalho talvez interferisse na relação, mas, no nosso caso, essas escolhas fizeram com que tudo ficasse melhor", disse.

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