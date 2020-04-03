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'BBB 20': Babu revela queda por Jojo Todynho e namorada tem ciúmes

Amigos desde que gravaram cenas da série 'Suburbanos', ele e Jojo levam o assunto na esportiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 08:52

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 08:52

"BBB 20": o brother Babu Crédito: TV Globo/Reprodução
Em conversa com as mulheres da casa do BBB 20, Babu, o único homem restante, contou a vez em que conheceu a cantora Jojo Todynho e quando desenvolveu por ela uma queda.
De acordo com ele, que contou o episódio de forma divertida, sua namorada morre de ciúmes de Jojo.
"A pilha da Jojo Todynho ela [namorada] comeu legal. Aqui amor, aqui ó, é a Jojo Todynho. Amor desculpa, mas a Jojo eu não resisto", disse o ator que comentou qual foi a reação de Tatiane Melo. "Eu pensei que a Tati iria rir. Ela pegou pilha e disse: 'Como assim, vai resistir o quê?' Se você pegar e ficar de gracinha com alguém lá dentro [do BBB], eu vou falar aqui que tenho um namoro aberto e vou pegar alguém também", revelou.
Amigos desde que gravaram cenas da série "Suburbanos", ele e Jojo levam o assunto na esportiva. Tanto que a funkeira até publicou em seu Instagram o momento em que Babu fala bem dela.

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Com a saída de Felipe Prior em paredão com mais de 1,5 bilhões de votos, o ator Babu Santana se tornou o único homem da casa no BBB 20.
E o fato de ele ter seguido o coração e brigado com o melhor amigo para evitar votar em Thelma ou Rafa está mexendo com a cabeça de Mari. Em conversa com Flayslane, a baiana acredita que, por causa desses fatores, ele vai virar o novo queridinho da casa e os novos alvos serão as duas.

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