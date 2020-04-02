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'BBB 20': Gizelly se decepciona com festa: 'Nunca pude ter nada'

Durante desabafo, participante capixaba do reality da Globo chegou a revelar trauma por sua festa de 15 anos que teve que ser cancelada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 09:28

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 09:28

"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Quem assistiu ao começo da festa do líder do "BBB 20" na noite desta quarta-feira (1°) viu que a capixaba Gizelly não gostou de ver que a comemoração não era só para ela. O décor do evento trazia fotos de todos os participantes que ainda estão na casa, ao contrário do que os confinados estavam costumados a ver nesta festividade, especificamente, onde o líder da semana é que era a pela central. 
A advogada de Vitória, que decidiu se isolar dos demais, depois dizia repetidamente: "Era para estar a minha foto ali". Neste momento, ela desabafou com Manu Gavassi e Marcela sobre a frustração. 

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Mais tarde, Gizelly explicou que o trauma vem de sua festa de 15 anos, que não aconteceu: "Teve um chuva de gelo e teve que cancelar toda a minha festa. Eu nunca pude ter nada! Nunca! Nunca! Nunca! A primeira vez que eu tenho alguma coisa na minha vida... A primeira vez que eu ia ter uma festa! Minha mãe nunca teve dinheiro! Tô lembrando da minha festa de 15 anos que a minha mãe começou a contratar as coisas, o dinheiro acabou... Ia ser a primeira vez que eu ia ter uma festa! Por que não falou então que não ia ter a coisas? Por que eu não posso ter nada?", lamentava ela, chorando para Ivy no quarto do líder. 

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