'BBB 20': Gizelly se decepciona com festa: 'Nunca pude ter nada'

Mais tarde, Gizelly explicou que o trauma vem de sua festa de 15 anos, que não aconteceu: "Teve um chuva de gelo e teve que cancelar toda a minha festa. Eu nunca pude ter nada! Nunca! Nunca! Nunca! A primeira vez que eu tenho alguma coisa na minha vida... A primeira vez que eu ia ter uma festa! Minha mãe nunca teve dinheiro! Tô lembrando da minha festa de 15 anos que a minha mãe começou a contratar as coisas, o dinheiro acabou... Ia ser a primeira vez que eu ia ter uma festa! Por que não falou então que não ia ter a coisas? Por que eu não posso ter nada?", lamentava ela, chorando para Ivy no quarto do líder.