'BBB 20': Gizelly se decepciona com festa: 'Nunca pude ter nada'

Quem assistiu ao começo da festa do líder do "BBB 20" na noite desta quarta-feira (1°) viu que a capixaba Gizelly não gostou de ver que a comemoração não era só para ela. O décor do evento trazia fotos de todos os participantes que ainda estão na casa, ao contrário do que os confinados estavam costumados a ver nesta festividade, especificamente, onde o líder da semana é que era a pela central.
A advogada de Vitória, que decidiu se isolar dos demais, depois dizia repetidamente: "Era para estar a minha foto ali". Neste momento, ela desabafou com Manu Gavassi e Marcela sobre a frustração.
Mais tarde, Gizelly explicou que o trauma vem de sua festa de 15 anos, que não aconteceu: "Teve um chuva de gelo e teve que cancelar toda a minha festa. Eu nunca pude ter nada! Nunca! Nunca! Nunca! A primeira vez que eu tenho alguma coisa na minha vida... A primeira vez que eu ia ter uma festa! Minha mãe nunca teve dinheiro! Tô lembrando da minha festa de 15 anos que a minha mãe começou a contratar as coisas, o dinheiro acabou... Ia ser a primeira vez que eu ia ter uma festa! Por que não falou então que não ia ter a coisas? Por que eu não posso ter nada?", lamentava ela, chorando para Ivy no quarto do líder.