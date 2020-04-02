Vídeo: Bárbara Evans exibe bolsa de R$ 25 mil em closet de luxo

Bárbara Evans decidiu mostrar um pouco de seu luxuoso closet na web. Ela está morando na casa do noivo, Gustavo Theodoro, e fez uma série de vídeos para exibir seus itens para os seguidores.
Nas gravações, a filha de Monique Evans começa mostrando sua coleção da Chanel. É possível identificar os modelos Flap preta e Boy Medium Lambskin, que chegam a custar R$ 18,3 mil e R$ 25,6 mil respectivamente nas lojas da maison francesa.
Em outra prateleira, Bárbara deixa guardadas suas Prada. Dá para ver que a bonita tem os modelos Totte Galleria, que no Brasil pode ser adquirida por algo em torno de R$ 11,5 mil, e a Saffyano Cristal, que também chega a valer R$ 11 mil quando está nova.