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'BBB 20': Boninho surpreende ao falar de nova prova do líder

Big Boss adiantou alguns detalhes de como será a próxima prova do líder e aproveitou para interagir com o público do 'BBB 20'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 08:19

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 08:19

"BBB 20": brothers no Quarto Céu Crédito: TV Globo/Reprodução
O "BBB 20" tem sido, indiscutivelmente, o reality de maior audiência do Brasil e um dos programas que tem gerado maior impacto para a sociedade. Com essa alta no ibope, a atração da Globo está jogando as cartas finais, já que está em vias de se despedir do público. 
Na madrugada desta quinta (2), só para aquecer as coisas, o diretor-geral do programa, Boninho, usou seu próprio perfil do Instagram para interagir um pouco com o público e adiantou alguns detalhes de como será a próxima prova do líder. 
Apesar de os brothers estarem esperando algo de resistência, o Big Boss entregou que a competição será de sorte e ainda vai valer um carro zero para o vencedor. 

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Na última semana, a capixaba Gizelly e a mineira Ivy levaram a melhor. Gizelly ficou com a liderança e Ivy, com os prêmios. 

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