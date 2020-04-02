'BBB 20': Boninho surpreende ao falar de nova prova do líder

Na madrugada desta quinta (2), só para aquecer as coisas, o diretor-geral do programa, Boninho, usou seu próprio perfil do Instagram para interagir um pouco com o público e adiantou alguns detalhes de como será a próxima prova do líder.
Apesar de os brothers estarem esperando algo de resistência, o Big Boss entregou que a competição será de sorte e ainda vai valer um carro zero para o vencedor.
Na última semana, a capixaba Gizelly e a mineira Ivy levaram a melhor. Gizelly ficou com a liderança e Ivy, com os prêmios.