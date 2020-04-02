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Dony De Nuccio passa por cirurgia de emergência na coluna

Ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, De Nuccio comanda atualmente o programa Conta+ no canal InvestNews, ao lado do seu sócio Samy Dana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 08:01

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 08:01

O jornalista Dony De Nuccio
O jornalista Dony De Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio
O jornalista Dony De Nuccio, 35, disse, por meio de suas redes sociais, que teve de passar por uma cirurgia de emergência na coluna. A operação foi realizada na terça-feira (31) e ele afirmou que deve ter alta nesta quinta-feira (2).
De Nuccio contou que há um mês estava com muita dor na região lombar, "sem conseguir andar direito e tomando altíssimas doses de analgésico sem resposta."
"Operei quando de fato a dor atingiu o ponto do insuportável, tornando os movimentos, a rotina e a vida inviabilizados", afirmou.
Ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, De Nuccio comanda atualmente o programa Conta+ no canal InvestNews, ao lado do seu sócio Samy Dana.
Ver essa foto no Instagram

Amigos e amigas, venho aqui compartilhar a razão do meu rápido sumiço das redes sociais. Tive que passar ontem por uma cirurgia emergencial na coluna. Estava há um mês com uma dor surreal na região lombar (e irradiada para o lado esquerdo até a coxa), sem conseguir andar direito, acordando de madrugada, tomando altíssimas doses de analgésico sem resposta e com um quadro se deteriorando a cada dia. Operei quando de fato a dor atingiu o ponto do insuportável, tornando os movimentos, a rotina e a vida inviabilizados. O diagnóstico apontou uma hérnia de disco lombar posterolateral grande e extrusa, na região de L5-S1. A operação foi uma discectomia para retirada desse conteúdo do disco intervertebral (núcleo pulposo) que havia se deslocado e rompido, comprimindo os nervos (raizes lombares e saco dural) e gerando de 0 a 10 uma dor de nota 9+ o dia inteiro. Sigo internado, mas apenas para recuperação pós-cirúrgica. A operação foi bem-sucedida e possivelmente amanhã volto para casa. O programa Conta+ que apresento diariamente 19h30 no @investnewsbr está nas ótimas mãos do amigo e genial @samydanaoficial. E continuo (como mostra a segunda foto ??) remotamente trabalhando de forma intensa na @primetalkoficial, minha produtora que além de trabalhos corporativos incríveis, desenvolveu os melhores cursos online que eu já vi: aulas com conteúdo de ponta e qualidade de cinema. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens. É pensando em vcs que trabalho intensamente, dia e noite, para criar nas diversas frentes em que atuo conteúdos de altíssimo valor agregado e que contribuam para mudar pra melhor a vida das pessoas. ?

Uma publicação compartilhada por Dony De Nuccio (@donydenuccio) em

SAÍDA DA GLOBO

De Nuccio pediu demissão da Globo em agosto de 2019 após ser revelado que o jornalista havia recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, para produzir conteúdo para um banco.
"Nas últimas semanas me vi mergulhado em uma infindável onda de ataques, com a vida dentro e fora da Globo vasculhada e revirada, sigilos fiscais violados, endereços expostos, trabalhos de exclusiva veiculação interna publicados, e até emails privados hackeados", disse Nuccio, em carta enviada ao diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel.

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"Quanto mais perto estamos do topo da montanha, mais forte é o vento. E é esperado que seja assim. Mas essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós. Por esse motivo, embora com aperto no coração, solicito meu afastamento do telejornalismo", completa.
Estrela ascendente do jornalismo da Globo, Dony de Nuccio era cotado para ser o substituto de William Bonner na apresentação do Jornal Nacional. Com a saída de Evaristo Costa da Globo em 2017, Nuccio ganhou projeção ao deixar o Jornal das Dez, da GloboNews, para apresentar o Jornal Hoje.

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