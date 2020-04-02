Dony De Nuccio passa por cirurgia de emergência na coluna

O jornalista Dony De Nuccio Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio

O jornalista Dony De Nuccio , 35, disse, por meio de suas redes sociais, que teve de passar por uma cirurgia de emergência na coluna. A operação foi realizada na terça-feira (31) e ele afirmou que deve ter alta nesta quinta-feira (2).

De Nuccio contou que há um mês estava com muita dor na região lombar, "sem conseguir andar direito e tomando altíssimas doses de analgésico sem resposta."

"Operei quando de fato a dor atingiu o ponto do insuportável, tornando os movimentos, a rotina e a vida inviabilizados", afirmou.

Ex-apresentador do Jornal Hoje, da Globo, De Nuccio comanda atualmente o programa Conta+ no canal InvestNews, ao lado do seu sócio Samy Dana.

SAÍDA DA GLOBO

De Nuccio pediu demissão da Globo em agosto de 2019 após ser revelado que o jornalista havia recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, para produzir conteúdo para um banco.

"Nas últimas semanas me vi mergulhado em uma infindável onda de ataques, com a vida dentro e fora da Globo vasculhada e revirada, sigilos fiscais violados, endereços expostos, trabalhos de exclusiva veiculação interna publicados, e até emails privados hackeados", disse Nuccio, em carta enviada ao diretor de jornalismo da Globo , Ali Kamel.

"Quanto mais perto estamos do topo da montanha, mais forte é o vento. E é esperado que seja assim. Mas essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós. Por esse motivo, embora com aperto no coração, solicito meu afastamento do telejornalismo", completa.