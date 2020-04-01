Grazi Massafera revela que Caio Castro está em quarentena com ela

Grazi Massafera e Caio Castro estão, mais do que nunca, juntinhos um do outro. A atriz entregou que o bonitão está ao lado dela e da filha, Sofia, durante o isolamento da quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a musa não quis definir a relação, mas confirmou que o casal está junto neste período delicado.
"Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente", falou, antes de dizer que tudo está mais divertido com a presença da primogênita: "Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões... Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa".