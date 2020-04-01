Grazi Massafera revela que Caio Castro está em quarentena com ela

"Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente", falou, antes de dizer que tudo está mais divertido com a presença da primogênita: "Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões... Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa".