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Grazi Massafera revela que Caio Castro está em quarentena com ela

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, atriz da Globo disse como têm sido os dias isolada ao lado do eleito, Caio Castro, e da filha, Sofia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:05

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:05

A atriz Grazi Massafera
A atriz Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram @massafera
Grazi Massafera e Caio Castro estão, mais do que nunca, juntinhos um do outro. A atriz entregou que o bonitão está ao lado dela e da filha, Sofia, durante o isolamento da quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus
Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a musa não quis definir a relação, mas confirmou que o casal está junto neste período delicado. 

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"Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente", falou, antes de dizer que tudo está mais divertido com a presença da primogênita: "Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo... É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões... Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa". 

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