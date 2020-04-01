'Achei que era cantada', diz Claudia Raia sobre convite da Globo

Claudia Raia pode dizer que fez uma bela de uma carreira já aos 53 anos de idade. São mais de 30 anos de trajetória que passam pela TV, teatro e muitos palcos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembrou o episódio em que foi convidada para fazer um teste da Globo e comenta que chegou a pedir à mãe para ir no lugar dela, porque pensou que fosse uma cantada.
"Estou eu na praia, com um biquinão asa-delta todo enfiado na bunda, aquele momento anos 80. Vem um cara e fala assim: 'Tudo bem, Claudia? Sou da Globo e queria te chamar para vir fazer um teste'. Falei: 'Prazer, Raquel Welch'. Continuei para o mar e falei: 'Ah, gente, era só o que me faltava essa pessoa me cantando aqui'. E era o Paulo Cursino, que era um dos redatores do 'Viva o Gordo'. Não levei a sério. Minha mãe foi no meu lugar, porque achei que era uma bela de uma cantada. Chegou lá, ela falou: 'Filha, é a Globo", disse ela, a Leo Dias.
A atriz disse, também, que ainda em 2020 vai lançar livro para contar sua história feito por Gringo Cardia , além de sua biografia. "Quem ia escrever a biografia era a Fernanda Young, e aí nós ficamos sem a Fernanda e entrou a Rosana Hermann, que é uma super escritora, uma mulher de comédia", detalha.
"Eu queria que a minha biografia tivesse o formato de crônicas de comédia, já que a minha vida é um esquete"