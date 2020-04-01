Bate-papo com Leo Dias

'Achei que era cantada', diz Claudia Raia sobre convite da Globo

Em bate-papo com o colunista Leo Dias, durante a quarentena, atriz de 53 anos relembrou o episódio em que foi convidada para fazer teste da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 09:37

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 09:37

A atriz Claudia Raia
A atriz Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Claudia Raia pode dizer que fez uma bela de uma carreira já aos 53 anos de idade. São mais de 30 anos de trajetória que passam pela TV, teatro e muitos palcos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembrou o episódio em que foi convidada para fazer um teste da Globo e comenta que chegou a pedir à mãe para ir no lugar dela, porque pensou que fosse uma cantada. 
"Estou eu na praia, com um biquinão asa-delta todo enfiado na bunda, aquele momento anos 80. Vem um cara e fala assim: 'Tudo bem, Claudia? Sou da Globo e queria te chamar para vir fazer um teste'. Falei: 'Prazer, Raquel Welch'. Continuei para o mar e falei: 'Ah, gente, era só o que me faltava essa pessoa me cantando aqui'. E era o Paulo Cursino, que era um dos redatores do 'Viva o Gordo'. Não levei a sério. Minha mãe foi no meu lugar, porque achei que era uma bela de uma cantada. Chegou lá, ela falou: 'Filha, é a Globo", disse ela, a Leo Dias. 

A atriz disse, também, que ainda em 2020 vai lançar livro para contar sua história feito por Gringo Cardia , além de sua biografia. "Quem ia escrever a biografia era a Fernanda Young, e aí nós ficamos sem a Fernanda e entrou a Rosana Hermann, que é uma super escritora, uma mulher de comédia", detalha. 
"Eu queria que a minha biografia tivesse o formato de crônicas de comédia, já que a minha vida é um esquete"
Claudia Raia - Atriz, em entrevista ao colunista Leo Dias
A atriz Claudia Raia
  Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia

