'BBB 20': Neymar se revolta com Prior eliminado: 'Não assisto mais'

Para Neymar, o "BBB 20" não tem mais graça - em suas próprias palavras. O craque ficou revoltado com a eliminação de Felipe Prior em paredão com mais de um bilhão de votos na noite desta terça (31) e soltou o verbo na web.
"Eu não assisto mais... Para mim deu, acabou a graça", escreveu o jogador, ao responder uma publicação do amigo Gabriel Medina.
Prior saiu do reality da Globo mais 56,73% dos votos. Manu Gavassi acabou com pouco mais de 42% dos votos e Mari Gonzalez acabou ficando longe da possibilidade de ser eliminada.