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"Perdeu a graça"

'BBB 20': Neymar se revolta com Prior eliminado: 'Não assisto mais'

Craque do PSG ficou chateado com saída de Prior do reality da Globo e soltou o verbo na web após resultado do paredão ser exibido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 08:16

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 08:16

O jogador Neymar
O jogador Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
Para Neymar, o "BBB 20" não tem mais graça - em suas próprias palavras. O craque ficou revoltado com a eliminação de Felipe Prior em paredão com mais de um bilhão de votos na noite desta terça (31) e soltou o verbo na web. 
"Eu não assisto mais... Para mim deu, acabou a graça", escreveu o jogador, ao responder uma publicação do amigo Gabriel Medina

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Prior saiu do reality da Globo mais 56,73% dos votos. Manu Gavassi acabou com pouco mais de 42% dos votos e Mari Gonzalez acabou ficando longe da possibilidade de ser eliminada. 

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