'BBB 20': eliminado, Prior diz que Gizelly se vitimiza e Flay sairá

Felipe Prior foi o décimo eliminado do "BBB 20" em um paredão histórico, que teve mais de um bilhão de votos. Em bate-papo com Fernanda Keulla na madrugada desta quarta (1°), ele analisou o jogo de alguns participantes e acabou atacando a capixaba Gizelly.
Ao falar da líder da semana, o arquiteto disse também que não quer vê-la fora da casa nem pintada a ouro.
"Tem o jogo e tem o vitimismo. Ela está se vitimizando muito para ganhar. Vai fazer o que for necessário para ganhar R$ 1,5 milhão", disse Prior sobre Gizelly.
Quando o assunto foi quem seria o próximo a sair da casa, ele não pensou duas vezes antes de tocar no nome de Flayslane: "Porque ela vai para o paredão e pelo o que me falaram, não é uma pessoa forte. É uma pessoa que pode fazer a minha função ali dentro. O que vai fazer com que ela saia de lá é que dá para enganar muito ela. Leva muito a sério o que falam. Dá para induzir"