Em paredão histórico, Felipe Prior é eliminado do BBB 20

Felipe Prior, participante do BBB20 Crédito: Reprodução/Globo

Felipe Prior é o décimo eliminado do BBB20, com 56,73% dos votos em um paredão histórico que bateu a marca de um bilhão de votos nesta terça-feira (31).

Na berlinda desta terça-feira (31), Felipe, Manu e Mari disputaram a permanência na casa. O paredão somou 1.532.944.337 votos.

Felipe teve 56,73% dos votos, Manu teve 42,51% e Mari teve 0,76%.

MARCA HISTÓRICA

A disputa entre Felipe, Manu e Mari acaba de implementar uma nova era no Big Brother Brasil.

Em menos de três semanas, essa edição bateu três recordes de votação. Antes dessa berlinda, o primeiro lugar era do paredão entre Gizelly, Guilherme e Pyong, do dia 3/3, que alcançou a marca de 416.649.126 milhões de votos. E a votação para o paredão entre Babu, Pyong e Rafa também entrou para a história do BBB com o recorde de 1.479.000 votos por minuto.

Manu, Felipe e Mari disputaram paredão histórico no BBB20 Crédito: Reprodução/Globo

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Felipe foi indicado pela líder Gizelly. Ele teve direito a um contragolpe e escolheu Manu para a berlinda. Mari e Gabi tiveram o pior desempenho na prova do líder e, por isso, foram para o paredão. Babu, Flayslane e Rafa empataram como os mais votados pela casa.