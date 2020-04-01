Em paredão histórico, Felipe Prior é eliminado do BBB 20

Felipe Prior é o décimo eliminado do BBB20, com 56,73% dos votos em um paredão histórico que bateu a marca de um bilhão de votos nesta terça-feira (31).
Na berlinda desta terça-feira (31), Felipe, Manu e Mari disputaram a permanência na casa. O paredão somou 1.532.944.337 votos.
Felipe teve 56,73% dos votos, Manu teve 42,51% e Mari teve 0,76%.
MARCA HISTÓRICA
A disputa entre Felipe, Manu e Mari acaba de implementar uma nova era no Big Brother Brasil.
Em menos de três semanas, essa edição bateu três recordes de votação. Antes dessa berlinda, o primeiro lugar era do paredão entre Gizelly, Guilherme e Pyong, do dia 3/3, que alcançou a marca de 416.649.126 milhões de votos. E a votação para o paredão entre Babu, Pyong e Rafa também entrou para a história do BBB com o recorde de 1.479.000 votos por minuto.
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Felipe foi indicado pela líder Gizelly. Ele teve direito a um contragolpe e escolheu Manu para a berlinda. Mari e Gabi tiveram o pior desempenho na prova do líder e, por isso, foram para o paredão. Babu, Flayslane e Rafa empataram como os mais votados pela casa.
A líder Gizelly deu o voto de minerva e indicou Flayslane ao paredão. Com isso, Flayslane, Gabi, Manu e Mari disputaram a prova bate e volta. Ao fim da disputa, Gabi e Flayslane se livraram da berlinda.