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Big Brother Brasil

Em paredão histórico, Felipe Prior é eliminado do BBB 20

Paredão atingiu marca histórica e ultrapassou 1,5 bilhão de votos. Felipe Prior teve 56,73% dos votos, contra 42,51% de Manu Gavassi e 0,76% de Mari Gonzalez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 00:11

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 00:11

Felipe Prior, participante do BBB20
Felipe Prior, participante do BBB20 Crédito: Reprodução/Globo
Felipe Prior é o décimo eliminado do BBB20, com 56,73% dos votos em um paredão histórico que bateu a marca de um bilhão de votos nesta terça-feira (31).  
Na berlinda desta terça-feira (31), Felipe, Manu e Mari disputaram a permanência na casa.  O paredão somou 1.532.944.337 votos. 
Felipe teve 56,73% dos votos, Manu teve 42,51% e Mari teve 0,76%.

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MARCA HISTÓRICA

A disputa entre Felipe, Manu e Mari acaba de implementar uma nova era no Big Brother Brasil.
Em menos de três semanas, essa edição bateu três recordes de votação. Antes dessa berlinda, o primeiro lugar era do paredão entre Gizelly, Guilherme e Pyong, do dia 3/3, que alcançou a marca de 416.649.126 milhões de votos. E a votação para o paredão entre Babu, Pyong e Rafa também entrou para a história do BBB com o recorde de 1.479.000 votos por minuto.  
Manu, Felipe e Mari disputaram paredão histórico no BBB20
Manu, Felipe e Mari disputaram paredão histórico no BBB20 Crédito: Reprodução/Globo

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Felipe foi indicado pela líder Gizelly. Ele teve direito a um contragolpe e escolheu Manu para a berlinda. Mari e Gabi tiveram o pior desempenho na prova do líder e, por isso, foram para o paredão. Babu, Flayslane e Rafa empataram como os mais votados pela casa.
A líder Gizelly deu o voto de minerva e indicou Flayslane ao paredão. Com isso, Flayslane, Gabi, Manu e Mari disputaram a prova bate e volta. Ao fim da disputa, Gabi e Flayslane se livraram da berlinda.

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