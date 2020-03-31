BBB 20: paredão entre Prior, Mari e Manu bate mais de 1 bilhão de votos

"BBB 20": Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez Crédito: Reprodução

O décimo paredão do Big Brother Brasil 20 tinha tudo para ser quente. Mas os números mostram que a disputa de permanência na casa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez entrou para a história do programa. Na tarde desta terça-feira (31), a Globo registrou mais de 1 bilhão de votos em seu site.

"Um sétimo da população mundial. Cinco vezes a população brasileira. Doze mil Maracanãs lotados. Quatro vezes a área total do Estado de São Paulo. BBBilhão. O que tudo isso tem em comum? O seguinte número: 1.000.000.000!", diz nota no site do Gshow.

Este paredão levantou diversas disputas nas redes sociais. Ajudadas pelo tempo livre da população em quarentena, elas foram de jogadores de futebol a fãs de Manu Gavassi, que falavam de racismo, machismo e importância do esporte, a famosa briga política entre esquerda, que defende Manu, e direita, que defende Prior. Até mesmo o filho do presidente Jair Bolsonaro, que tanto critica a emissora pediu para seus seguidores votarem para Prior ficar na casa.

O resultado da votação com quem sai da casa será divulgado, ao vivo, na edição desta terça-feira (31) do BBB 20, após Fina Estampa.