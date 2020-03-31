BBB 20: Em paredão histórico, Dennis DJ cria funk para fãs de Prior e Manu

"BBB 20": Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez Crédito: Reprodução

Em meio a quarentena, o produtor Dennis DJ usou da criatividade para criar funks para as torcidas do Felipe Prior e Manu Gavassi, que enfrentam o paredão histório desta terça-feira (31), no BBB 20.

A disputa que acontece nesta terça-feira (31) já bateu recorde, atingindo um bilhão de votos nesta tarde. Além dos brothers, Mari Gonzalez também está na disputa, mas a "briga" mesmo está entre a cantora e o paulista.

"Se o paizão pediu, a torcida fecha junto. #TeamPrior", escreveu Dennis na publicação do funk do brother. Já para a Manu, o DJ brincou: "Atenção exército das fadas sensatas".

Na festa da última sexta-feira (27), Dennis DJ fez uma participação especial com show virtual no reality. Ele foi o responsável por animar os brothes em meio à quarentena com muito funk.

Esse paredão mexeu com os participantes da casa e com suas torcidas. Nomes como o da cantora Zélia Duncan, o da atriz Marina Ruy Barbosa e do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, já declararam suas torcidas.

Bruna Marquezine, amiga pessoal de Manu, não demorou a usar a hashtag #ForaPrior, seguida por Agatha Moreira, Bruno Gagliasso. Já os jogadores Gabigol e Richarlison foram de #ForaManu.

Neymar, ex de Marquezine, também manifestou, inicialmente, a sua torcida para Prior. Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.