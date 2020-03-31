Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia de eliminação

BBB 20: Em paredão histórico, Dennis DJ cria funk para fãs de Prior e Manu

A disputa que acontece nesta terça-feira (31) já bateu recorde, atingindo um bilhão de votos nesta tarde. Além dos brothers, Mari Gonzalez também está na disputa, mas a 'briga' mesmo está entre a cantora e o paulista.

Publicado em 31 de Março de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 18:02
"BBB 20": Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez Crédito: Reprodução
Em meio a quarentena, o produtor Dennis DJ usou da criatividade para criar funks para as torcidas do Felipe Prior e Manu Gavassi, que enfrentam o paredão histório desta terça-feira (31), no BBB 20.
A disputa que acontece nesta terça-feira (31) já bateu recorde, atingindo um bilhão de votos nesta tarde. Além dos brothers, Mari Gonzalez também está na disputa, mas a "briga" mesmo está entre a cantora e o paulista.
"Se o paizão pediu, a torcida fecha junto. #TeamPrior", escreveu Dennis na publicação do funk do brother. Já para a Manu, o DJ brincou: "Atenção exército das fadas sensatas".
Na festa da última sexta-feira (27), Dennis DJ fez uma participação especial com show virtual no reality. Ele foi o responsável por animar os brothes em meio à quarentena com muito funk.

Veja Também

Música de Henrique e Juliano é uma das músicas mais tocadas na quarentena

BBB 20: Prior estremece amizade com Babu ao priorizar Flay para defendê-lo

Esse paredão mexeu com os participantes da casa e com suas torcidas. Nomes como o da cantora Zélia Duncan, o da atriz Marina Ruy Barbosa e do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, já declararam suas torcidas.
Bruna Marquezine, amiga pessoal de Manu, não demorou a usar a hashtag #ForaPrior, seguida por Agatha Moreira, Bruno Gagliasso. Já os jogadores Gabigol e Richarlison foram de #ForaManu.
Neymar, ex de Marquezine, também manifestou, inicialmente, a sua torcida para Prior. Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.
O fato de o ex-casal estar em lados opostos é um dos assuntos mais comentados na internet. Segundo levantamento feito pela Stilingue, empresa de monitoramento de redes sociais, entre domingo (29) e esta segunda (30) foram mais de 4.900 menções em português relativas à "Neymar e Prior".

Veja Também

BBB 20: Eduardo Bolsonaro torce por Prior em "Paredão contra a esquerda"

Ludmilla compara paredão do "BBB 20" a final de Copa do Mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados