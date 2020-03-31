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Música de Henrique e Juliano é uma das músicas mais tocadas na quarentena

Lançada há três meses, 'Liberdade Provisória' está em segundo lugar no Spotify

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 13:38
A dupla sertaneja Henrique e Juliano
A dupla sertaneja Henrique e Juliano Crédito: Instagram/@henriqueejuliano
Em meio ao isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde para o combate ao surto do novo coronavírus, uma das músicas mais ouvidas pelos brasileiros durante a quarentena é "Liberdade Provisória", da dupla sertaneja Henrique e Juliano.
Tocada mais de 7,8 milhões de vezes no Spotify desde o dia 16 de março, segundo aponta o colunista Ancelmo Gois, nesta segunda (30), a canção, que já foi lançada há três meses, se encontra em segundo lugar entre as mais tocadas no Brasil, Top 200.
"A gente fez amor", do sertanejo Gusttavo Lima ocupa a primeira posição, mas, ao longo dos dias de quarentena foi ouvida 7,7 milhões, ficando atrás da faixa de Henrique e Juliano.

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