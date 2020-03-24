Coronavírus inspira músicas e paródias ao redor do mundo

A cantora Cardi B em vídeo que viralizou na web sobre coronavírus Crédito: Instagram/@iamcardib

Nas últimas duas semanas, artistas e anônimos de diversas partes do mundo usaram a música para falar sobre o novo coronavírus e reforçar as recomendações da Organização Mundial da Saúde de redobrar a atenção com a higiene e permanecer em casa.

A rapper norte-americana Cardi B foi um dos primeiros alvos: trechos de uma série de vídeos que ela publicou sobre o novo vírus acabaram virando fonte de remixes, com versões que já vão do pagode ao funk.

No Brasil, o grupo baiano La Fúria lançou a música "Senta no Álcool em Gel". O grupo é o mesmo responsável pela música "Fábio Assunção", que foi criticada na época de seu lançamento.

Já o DJ Pedro Sampaio criou o remix em cima da canção "Lavar As Mãos", cantada na voz de Arnaldo Antunes, que fez sucesso entre os brasileiros:

Outra canção que viralizou foi "La Cumbia del Coronavírus", do mexicano Iván Montemayor, lançada no dia 26 de janeiro.

Na primeira semana de março, o site Quartz divulgou um levantamento de que já haviam 65 músicas no Spotify com "coronavírus" no título.