Sem produzir músicas desde 2016, Rihanna lança 'Believe It' de surpresa

A cantora e empresária Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalpriri

Desde 2016 sem produzir novidades no mundo da música, Rihanna, 32, já revelou aos fãs que seu novo álbum está pronto, mas que ainda não há uma data de lançamento confirmada para ele.

Até lá, os fãs podem apreciar a parceria que a cantora faz na música "Believe It", de PartyNextDoor, que foi lançada de surpresa na madrugada desta sexta-feira (27).

Nas redes sociais, a novidade viralizou e o nome de Rihanna chegou a ser um dos cinco assuntos mais comentados no Twitter. "10 segundos de Rihanna e ela já alimentou a fandom por mais 10 anos", brincou um internauta. "Obrigada pelas migalhas", disse outro.

10 segundos de rihanna e ela já alimentou a fandom por mais 10 anos



pic.twitter.com/FJHFW2Buty — ? ??????? (@wduartx) March 27, 2020

"Anti" foi o último álbum da Rihanna, lançado mundialmente no dia 27 de janeiro de 2016. A produção fez bastante sucesso, com indicações ao Grammy como por Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e prêmios como Melhor Álbum de Soul/R&B no American Music Award.