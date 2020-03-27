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Música

Sem produzir músicas desde 2016, Rihanna lança 'Believe It' de surpresa

Parceria com PartyNextDoor, música foi lançada nesta sexta (27) e fez sucesso nas redes

Publicado em 27 de Março de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 11:53
A cantora e empresária Rihanna
A cantora e empresária Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalpriri
Desde 2016 sem produzir novidades no mundo da música, Rihanna, 32, já revelou aos fãs que seu novo álbum está pronto, mas que ainda não há uma data de lançamento confirmada para ele.
Até lá, os fãs podem apreciar a parceria que a cantora faz na música "Believe It", de PartyNextDoor, que foi lançada de surpresa na madrugada desta sexta-feira (27).
Nas redes sociais, a novidade viralizou e o nome de Rihanna chegou a ser um dos cinco assuntos mais comentados no Twitter. "10 segundos de Rihanna e ela já alimentou a fandom por mais 10 anos", brincou um internauta. "Obrigada pelas migalhas", disse outro.
"Anti" foi o último álbum da Rihanna, lançado mundialmente no dia 27 de janeiro de 2016. A produção fez bastante sucesso, com indicações ao Grammy como por Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e prêmios como Melhor Álbum de Soul/R&B no American Music Award.
Nos últimos anos desde então, a artista tem focado em sua carreira de empreendedora. Sua marca Fenty Beauty já arrecadou 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,26 bilhões) em vendas ao final de 2018 após apenas um ano e meio no mercado.

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