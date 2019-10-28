Vestido de ouro usado por Rihanna vai a leilão e lance inicial é de 2 milhões

Segundo informações da Glamurama, por conta do sucesso, a estilista leiloará uma de suas peças mais trabalhadas na Sothebys de Londres, com lance inicial de £400 mil (cerca de R$ 2 milhões). O vestido foi confeccionado ao longo de 5 anos e se destaca pelos detalhes, feitos com fios de ouro. Para conferir o lote e ter a oportunidade de dar o seu lance, é só clicar