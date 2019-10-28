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5 anos de trabalho

Vestido de ouro usado por Rihanna vai a leilão e lance inicial é de 2 milhões

A estilista vai leiloar o modelo, feito com fios de ouro, e usado pela cantora no  MET Gala de 2015

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 10:16
Rihanna de Guo Pei Couture no MET Gala 2015 Crédito: Reprodução/ Instagram
Guo Pei se tornou mundialmente conhecida depois de desenhar o vestido amarelo usado por Rihanna no MET Gala de 2015, em que o tema era China: através do espelho. O look se tornou um dos mais falados do evento e elevou o status da estilista para o grande nome da moda chinesa da atualidade. 
Croqui do vestido de Guo Pei Couture Crédito: Reprodução/ Instagram @yosra_abid
Segundo informações da Glamurama, por conta do sucesso,  a estilista leiloará uma de suas peças mais trabalhadas na Sothebys de Londres, com lance inicial de £400 mil (cerca de R$ 2 milhões). O vestido foi confeccionado ao longo de 5 anos e se destaca pelos detalhes, feitos com fios de ouro. Para conferir o lote e ter a oportunidade de dar o seu lance, é só clicar aqui.

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