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Rihanna é vista com A$AP Rocky após término com bilionário saudita

Cantora e empresária terminou relacionamento de três anos com Hassan Jameel

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 08:44
A cantora e empresária Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @ririgalbadd
Rihanna, 31, e Hassan Jameel, 31, já não estão mais juntos, mas parece que a fila não demorou a andar. A cantora e empresária foi vista com o rapper A$AP Rocky, 31, com quem já teria tido um affair antes de começar o namoro com o bilionário saudita. 
De acordo com o Us Weekly, a voz de "Love on the Brain" foi fotografada sorrindo ao lado do artista no evento Yams Day Benefit este sábado (18).
Mas essa não é a primeira vez que rumores de um romance entre os dois surge: o casal teria sido visto se beijando em 2013 nos bastidores do clipe da música "Fashion Killa" de Rocky, no qual Rihanna faz participação. 

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Já Rihanna e Jameel começaram a namorar em 2017, mas sempre foram muito reservados em relação a sua vida amorosa. A cantora chegou a dizer, inclusive, que queria ser mãe.
Juntos, eles formavam um dos casais mais abastados do entretenimento --quando começaram a namorar, Rihanna tinha acabado de ser eleita a mulher mais rica da área, com uma fortuna avaliada em cerca de US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões).

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