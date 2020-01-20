Rihanna é vista com A$AP Rocky após término com bilionário saudita

A cantora e empresária Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @ririgalbadd

Rihanna , 31, e Hassan Jameel, 31, já não estão mais juntos, mas parece que a fila não demorou a andar. A cantora e empresária foi vista com o rapper A$AP Rocky, 31, com quem já teria tido um affair antes de começar o namoro com o bilionário saudita.

De acordo com o Us Weekly, a voz de "Love on the Brain" foi fotografada sorrindo ao lado do artista no evento Yams Day Benefit este sábado (18).

Mas essa não é a primeira vez que rumores de um romance entre os dois surge: o casal teria sido visto se beijando em 2013 nos bastidores do clipe da música "Fashion Killa" de Rocky, no qual Rihanna faz participação.

Já Rihanna e Jameel começaram a namorar em 2017, mas sempre foram muito reservados em relação a sua vida amorosa. A cantora chegou a dizer, inclusive, que queria ser mãe.