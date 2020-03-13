Coronavírus: Spotify ganha playlists com músicas para ouvir na quarentena

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Se você acha que é só o brasileiro que não tem limites é porque você, leitor, ainda não pesquisou por " coronavírus " no Spotify, aplicativo de música. Playlists de todos os países se intitulam com o nome de Covid-19 "para curtir a quarentena", como descreve uma das seleções de música - esta, da Itália.

"Coronavirus Awesome Mix 2020", por exemplo, é uma das playlists mais bombadas do aplicativo e possui mais de 4,6 mil seguidores até o meio-dia desta sexta (13).

Algumas das músicas selecionadas nas playlists, inclusive, "brincam" e fazem trocadilhos com sintomas da doença, como "Fever", de Peggy Lee, que significa "febre". Outro exemplo é "Danger!", de Eletrix Six, que significa "perigo" (ambos termos em tradução livre para o português).