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Coronavírus: Spotify ganha playlists com músicas para ouvir na quarentena

Mais de 120 playlists na web reúnem músicas como 'Fever' e 'Danger!' para 'infectados ouvirem na quarentena', como descreve uma das seleções de música

Publicado em 13 de Março de 2020 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 12:02
  Crédito: Divulgação
Se você acha que é só o brasileiro que não tem limites é porque você, leitor, ainda não pesquisou por "coronavírus" no Spotify, aplicativo de música. Playlists de todos os países se intitulam com o nome de Covid-19 "para curtir a quarentena", como descreve uma das seleções de música - esta, da Itália. 
"Coronavirus Awesome Mix 2020", por exemplo, é uma das playlists mais bombadas do aplicativo e possui mais de 4,6 mil seguidores até o meio-dia desta sexta (13). 
Algumas das músicas selecionadas nas playlists, inclusive, "brincam" e fazem trocadilhos com sintomas da doença, como "Fever", de Peggy Lee, que significa "febre". Outro exemplo é "Danger!", de Eletrix Six, que significa "perigo" (ambos termos em tradução livre para o português).

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Até o fim da manhã desta sexta (13), a reportagem contabilizou mais de 120 playlists com "coronavírus" ou "Covid-19" no título só na plataforma Spotify. 

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