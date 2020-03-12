Internautas preocupados

Coronavírus: cresce busca na web sobre cancelamento do Lollapalooza

Evento segue mantido para os dias 3, 4 e 5 de abril

Publicado em 12 de Março de 2020 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 08:07
  Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr
O interesse das pessoas em saber sobre cancelamentos de eventos por conta da propagação do coronavírus saltou seis vezes nos últimos sete dias, segundo o Google.
O maior interesse de busca pelo assunto coronavírus está associado às palavras "cancelamento" ou "cancelado". Esse tipo de procura subiu 480% no Brasil nesta quarta-feira (11) quando comparado à quarta-feira da semana passada (4).
A principal frase ou termo de busca relacionados a cancelamentos pelo coronavírus é "Lollapalooza cancelado", que saltou 4050% nos últimos sete dias.
Ainda há muita expectativa a respeito de um possível cancelamento do Lollapalooza. O evento, a princípio, continua de pé e não há, por enquanto, notícias sobre adiamento ou cancelamento.

Atrações como Guns N'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Gwen Stefani e Armin Van Buuren estão confirmados na lista. A festa acontece nos dias 3, 4 e 5 d abril em São Paulo.

