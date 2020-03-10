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Festival pode ser cancelado após suspeita de caso de coronavírus na Califórnia

Um paciente está em quarentena e tem sido monitorado na região de Rancho Mirage, a apenas 25 minutos do espaço onde o evento é realizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 14:47

Publicado em 10 de Março de 2020 às 14:47

Festival corre o risco de ser cancelado Crédito: Pixabay
O Coachella tem a edição deste ano ameaçada após a suspeita de um caso de coronavírus nas proximidades de Indio, no estado americano da Califórnia, onde acontece o festival de música.
Um paciente está em quarentena e tem sido monitorado na região de Rancho Mirage, a apenas 25 minutos do espaço onde o evento é realizado.
De acordo com o médico Cameron Kaiser, do Eisenhower Medical Center, anda não há qualquer decisão sobre o cancelamento do festival. Ele destacou que a segurança pública de cada evento será analisada caso a caso antes de uma definição.
O panorama, no entanto, não é dos mais animadores. O torneio de Indian Wells de tênis, também realizado numa região próxima ao Coachella, foi cancelado nesta segunda-feira (9) após a confirmação de um caso em Riverside, condado onde fica a cidade de Indian Wells.
O festival está programado para começar no dia 10 de abril. Nomes como Travis Scott, Rage Against the Machine e Frank Ocean estão confirmados como atrações principais.

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