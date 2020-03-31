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Reality show

BBB 20: Prior estremece amizade com Babu ao priorizar Flay para defendê-lo

Brothers têm se desentendido nos últimos dias e arquiteto diz que é 'desespero por dinheiro'

Publicado em 31 de Março de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 14:00
BBB 20: Felipe Prior e Babu Santana
BBB 20: Felipe Prior e Babu Santana Crédito: TV Globo
Felipe Prior e Babu Santana tiveram a amizade estremecida mais uma vez nesta segunda-feira (30) na casa do Big Brother Brasil 20. Durante a edição ao vivo, o arquiteto, assim como os demais emparedados -Manu e Mari-, precisou escolher alguém da sala para defender sua permanência no jogo e salvar-se do resultado do paredão desta semana, que será dado nesta terça (31).
Ao invés de escolher Babu, que tem o acompanhado no jogo nas últimas semanas e a quem Prior se refere como seu único amigo na casa, o arquiteto escolheu Flayslane. Ela também foi escolhida por Mari, enquanto Manu chamou Rafa para a defesa.
Mari, no entanto, não aprovou a defesa da amiga e foi questioná-la sobre a falta de qualidades enumeradas pela cantora ao defendê-la: "A única qualidade que você acha que eu tenho é parceira?", perguntou. "Era mais fácil eu me defender do que você me defender".

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Anteriormente, Prior criticou a postura de Babu por não votar em Rafa Kalimann ou Thelma. "Continuo discordando dele", disse Prior em conversa com Flayslane. "Quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, velho [...] Mas é o que ele quer, é a política de jogo dele. Eu discordo, prefiro falar que eu tenho só você de aliança, e o restante é meu adversário".
No domingo (29), Prior já havia reclamado sobre ter corrido o risco de cair no paredão por conta de Babu. "Só vendo o rabo dele e eu que sou o hipócrita", reclamou. "Ele tá preocupado com ele não ir. Desespero por dinheiro torna as pessoas assim, velho, infelizmente [...] Isso se chama desespero. Eu não faço isso, desculpa".
Ainda naquele dia, mais tarde, Prior propôs que eles separassem a parceria de jogo: "A gente tá tendo muita divergência, que está gerando conflito".

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