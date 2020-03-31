'BBB 20': Boninho fala de Flayslane após web acusar coronavírus

Participante do "BBB 20", Flayslane preocupou os colegas de confinamento e telespectadores da Globo ao surgir com uma tosse suspeita.
Alarmados pelos sintomas do novo coronavírus, alguns internautas começaram a especular de a sister não poderia ter sido infectada com a Covid-19.
A repercussão do tema acabou sendo tanta que chegou até Boninho, diretor-geral da atração global. O Big Boss fez questão de explicar tudo sobre a questão e esclareceu: "Já estamos cuidando. É alergia".
E essa não foi a primeira vez que a produção do reality da Globo tem que enfrentar algo desse tipo. Antes de ser eliminado, o brother Daniel também levantou suspeitas em torno da nova doença ao apresentar sintomas parecidos com os que Flayslane está apresentando no momento. Mas, obviamente, também não se tratava do vírus.