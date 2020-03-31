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'BBB 20': Boninho fala de Flayslane após web acusar coronavírus

Segundo informações da revista Ana Maria, Big Boss teve que se pronunciar após boataria tomar conta da web; sister estava sendo acusada de ter coronavírus por internautas

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:01
"BBB 20": a sister Flayslane Crédito: TV Globo/Reprodução
Participante do "BBB 20", Flayslane preocupou os colegas de confinamento e telespectadores da Globo ao surgir com uma tosse suspeita.
Alarmados pelos sintomas do novo coronavírus, alguns internautas começaram a especular de a sister não poderia ter sido infectada com a Covid-19. 
A repercussão do tema acabou sendo tanta que chegou até Boninho, diretor-geral da atração global. O Big Boss fez questão de explicar tudo sobre a questão e esclareceu: "Já estamos cuidando. É alergia". 

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E essa não foi a primeira vez que a produção do reality da Globo tem que enfrentar algo desse tipo. Antes de ser eliminado, o brother Daniel também levantou suspeitas em torno da nova doença ao apresentar sintomas parecidos com os que Flayslane está apresentando no momento. Mas, obviamente, também não se tratava do vírus. 

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