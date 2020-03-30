Polêmica

BBB20: Paredão vira treta entre torcedores de futebol e fãs de Manu

Gabigol foi levantar torcida contra a cantora, com post dela de 2010, e acabou sendo acusado de racismo por fãs de Manu, que descobriram posts antigos do jogador

Publicado em 30 de Março de 2020 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 14:08
BBB 20: Gabigol se envolveu em polêmica com a torcida de Manu Gavassi
BBB 20: Gabigol se envolveu em polêmica com a torcida de Manu Gavassi Crédito: Reprodução
O paredão do BBB 20, formado no domingo (29), ganhou uma polêmica nesta segunda-feira (30). Com Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari disputando a permanência na casa, fãs da cantora e torcedores de futebol iniciaram uma discussão que respingou no jogador Gabigol.
Tudo teve início quando o flamenguista foi mostrar sua torcida por Prior e revelou um tuíte de 2010 de Manu. Nele, a cantora diz que odeia futebol.
Na postagem que pede pela saída de Manu, o jogador respondeu com uma foto em que aparece ao lado do Mickey, remetendo a fala de Felipe Prior sobre Manu na formação do paredão, afirmando que ela estava na Disney durante o confinamento.
Revoltados com a jogada de Gabigol, fãs de Manu revidaram na mesma moeda e trouxeram posts antigos do atacante com mensagens racistas.Numa das postagens, o atacante escreveu: "Chego o Macaco do #Willians04".
Em outra postagem de 2011, Gabigol solta: "@Raachudo e tu parasse um palito preto haha!".
A polêmica virou o tópico mais quente dos trending topics do Twitter. Gabigol ainda não se pronunciou sobre o caso. Veja as reações na web.

Veja Também

"BBB 20": Prior, Manu e Mari disputam votos no paredão

BBB 20: Babu se recusa a votar em Thelma, mas médica o indicaria por proteção

"BBB 20": Flay detona capixaba Gizelly: "Defeca pela boca, uma fossa"

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

