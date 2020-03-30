'BBB 20': Prior, Manu e Mari disputam votos no paredão

Já está formado o décimo paredão do "BBB 20". Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez é que vão à berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.
Gizelly, a líder da semana, indicou Prior para talvez ser eliminado e os dois chegaram a discutir ao vivo após o brother revelar conversa que a advogada de Vitória teve sobre Pyong, Manu e Rafa serem ricos.
Prior, após ser indicado, soube que poderia arrastar alguém com ele para o paredão e escolheu Manu Gavassi.
"Hoje vou indicar uma pessoa ao paredão, que seria meu voto lá dentro. Essa pessoa eu tenho dúvidas se ela está aqui para jogar ou se está na Disney, mas aqui é o Big Brother. Meu voto é na Manu", disse.
A votação da casa empatou Babu, Flayslane e Rafa Kalimann - cada um com três votos. A líder desempatou e escolheu a cantora paraibana.
Flayslane, Gabi, Manu e Mari tiveram a oportunidade de disputar a prova bate e volta, mas quem levou a melhor foi a dupla Flayslane e Gabi.