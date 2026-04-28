Água na pista deixa trânsito lento na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Um vazamento de água tem causado transtornos a motoristas e pedestres na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória. O problema foi percebido por moradores da região na noite de segunda-feira (27) e segue na manhã desta terça-feira (28).
O vazamento — não informações se há esgoto misturado — ocorre nas proximidades da Praça Pio XII e ocupa uma das faixas da via, o que tem impactado o fluxo de veículos. A maior concentração de água está próxima a um ponto de ônibus, o que também dificulta o embarque e desembarque de passageiros.
Procurada, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou que vai enviar uma equipe até a região para identificar a causa do vazamento e adotar as medidas necessárias para o reparo. A Prefeitura de Vitória também disse que uma equipe está indo ao local.
* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.