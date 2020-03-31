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Preta Gil repudia fala racista de amigo: 'Assuma e pague as consequências'

No Instagram, Preta publicou um grande texto no qual diz que não há como defender o rapaz. 'Chamei esse amigo no WhatsApp e falei exatamente como estava me sentindo. Disse: 'não poderei e não quero te defender'. Racismo é crime', disse

Publicado em 31 de Março de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 18:21
A cantora Preta Gil
A cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Amiga pessoal do empresário Rodrigo Branco, a cantora Preta Gil fez um desabafo sobre a atitude considerada racista por parte dele com relação à participante Thelma do BBB e a apresentadora Maju Coutinho.
No Instagram, Preta publicou um grande texto no qual diz que não há como defender o rapaz. "Chamei esse amigo no WhatsApp e falei exatamente como estava me sentindo. Disse: 'não poderei e não quero te defender'. Racismo é crime, ignorância histórica intelectual, hoje em dia, vindo de um homem branco e rico, é inaceitável", disse.
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PAREM SOMENTE PAREM

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Preta Gil e Rodrigo são amigos há 20 anos e ela conta que chorou de tristeza ao ver tal comentário. A cantora também disse que nunca, nas duas décadas que ambos se conhecem, ouviu dele algo do tipo.

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"Ninguém deve ser cobrado por um ato de outra pessoa. O que ele fez é muito grave, muito sério e que ele assuma e pague as consequências de seus atos. Eu, como mulher preta, tenho caminhado cada dia mais sobre o processo da luta antirracista. Então, aprendam de uma vez por todas: Não se tolera e nem relativiza mais essa mazela na nossa sociedade, que já causou tanta dor e sofrimento."

ENTENDA

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.
Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

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"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado."
A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar". Depois, acabou apagando a sua conta.

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