Não é hora de exibir os confortos que desfrutamos, diz padre Fábio de Melo

O padre Fábio de Melo usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 31, para refletir sobre o isolamento social em tempos do novo coronavírus.
Diante das tantas publicações de personalidades sobre ' em casa, o religioso avalia que é preciso ter cuidado com o que as pessoas tornam público sobre elas. "Não acredito que seja hora de exibir os confortos que desfrutamos na quarentena", afirma.
"Ainda que tudo seja resultado de trabalho honesto, isso pode gerar ainda mais sofrimento nos que vivem privados de coisas tão básicas e elementares. Há pessoas enclausuradas em espaços exíguos, desprovidas de conforto e dignidade. O nosso exibicionismo pode ser afronta a quem tão pouco tem", reflete.
Fábio de Melo constantemente publica seus pensamentos em relação à solidariedade e à pobreza. Recentemente, ele afirmou pelo Instagram que "não é a soma que nos enriquece, mas a divisão". Em outro momento, ele falou sobre a solidão: "sem nenhuma piedade, sem culpa e sem receio, ela nos reduz a nós mesmos."