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Durante quarentena

Não é hora de exibir os confortos que desfrutamos, diz padre Fábio de Melo

Com tantas publicações de personalidades sobre ' em casa', o religioso avalia que é preciso ter cuidado com o que as pessoas tornam público sobre elas

Publicado em 31 de Março de 2020 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 14:52
O padre Fábio de Melo
O padre Fábio de Melo Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
O padre Fábio de Melo usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 31, para refletir sobre o isolamento social em tempos do novo coronavírus.
Diante das tantas publicações de personalidades sobre ' em casa, o religioso avalia que é preciso ter cuidado com o que as pessoas tornam público sobre elas. "Não acredito que seja hora de exibir os confortos que desfrutamos na quarentena", afirma.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Ainda que tudo seja resultado de trabalho honesto, isso pode gerar ainda mais sofrimento nos que vivem privados de coisas tão básicas e elementares. Há pessoas enclausuradas em espaços exíguos, desprovidas de conforto e dignidade. O nosso exibicionismo pode ser afronta a quem tão pouco tem", reflete.
Fábio de Melo constantemente publica seus pensamentos em relação à solidariedade e à pobreza. Recentemente, ele afirmou pelo Instagram que "não é a soma que nos enriquece, mas a divisão". Em outro momento, ele falou sobre a solidão: "sem nenhuma piedade, sem culpa e sem receio, ela nos reduz a nós mesmos."
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Tenho pensado muito nisso. Por favor, corrijam-me se eu estiver errado.

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