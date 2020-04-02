Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aconteceu no BBB, fica no BBB

'BBB 20': Pyong convida Prior para beber cerveja: 'Amigos'

'Vamos tomar aquela cerveja e colocar o papo em dia', escreveu Pyong no Instagram do concorrente de jogo. 'Pode ter certeza, amigos aqui fora', respondeu Prior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 08:06

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 08:06

"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Parece que o que acontece no BBB fica no BBB. Rivais confessos durante todo o jogo, Pyong e Felipe Prior devem virar amigos fora do reality.
Isso porque o hipnólogo convidou Prior para beber cerveja, e o arquiteto aceitou o convite.
"Vamos tomar aquela cerveja e colocar o papo em dia", escreveu Pyong no Instagram do concorrente de jogo. "Pode ter certeza, amigos aqui fora", respondeu Prior.
Na sequência, Pyong elogiou a postura do agora ex-rival. "Saber separar o jogo da vida real. Qualidade de bons BBBs", postou o hipnólogo. Houve comentários de gente criticando a postura de ambos e outros elogiando.
Na noite da última terça-feira (31), Pyong celebrou com muito entusiasmo a vitória de Manu no paredão contra o próprio Prior, que contou com mais de 1,5 milhão de votos, e acabou se exaltando com alguns palavrões.
"Peço desculpa a todos pelo palavrão, mas na hora não percebi. É muito raro eu fazer isso. E para os fãs revoltados, o choro é livre. Fãs revoltados rendem dinheiro", postou.

Veja Também

De quarentena, filho de Marcus Buaiz cria empresa aos 8 anos de idade

Dony De Nuccio passa por cirurgia de emergência na coluna

'Nunca peguei algo tão forte', diz Dinho Ouro Preto sobre coronavírus

Ele, inclusive, criou uma campanha com os seus mais de 8 milhões de seguidores para votarem em massa para a saída de Felipe. Depois, agradeceu a todos. A saída de Prior fez até algumas pessoas comemorarem gritando nas sacadas.
Mas parece que tudo agora vai virar papo e cerveja na vida de Prior e Pyong.
Durante o jogo, Pyong já chamou Prior de burro, e o arquiteto chamou Pyong de soberbo. Felipe também já indicou Pyong ao paredão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados