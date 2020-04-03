Paredão do BBB 20 será triplo e terá formação já nesta sexta

Rafa sobre Mari, no BBB 20: 'Quando a Flay estava no Paredão, ela não estava colada. A Flay voltou, ela colou' Crédito: TV Globo

Para acelerar o jogo do BBB 20, o paredão será formado nesta sexta-feira (3). E o eliminado será conhecido já no domingo (5).

A final da competição está marcada para acontecer no dia 23 de abril. Porém, há mais pessoas do que semanas.

O paredão, mais uma vez, será triplo. O líder indicará um, a casa, outro, e mais uma vez o mais votado pelos brothers poderá contra golpear e escolher quem irá com ele para a berlinda.