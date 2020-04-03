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Paredão do BBB 20 será triplo e terá formação já nesta sexta

Programa começa a acelerar o processo; final será dia 23
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 08:44

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 08:44

Rafa sobre Mari, no BBB 20: 'Quando a Flay estava no Paredão, ela não estava colada. A Flay voltou, ela colou'
Rafa sobre Mari, no BBB 20: 'Quando a Flay estava no Paredão, ela não estava colada. A Flay voltou, ela colou' Crédito: TV Globo
Para acelerar o jogo do BBB 20, o paredão será formado nesta sexta-feira (3). E o eliminado será conhecido já no domingo (5).
A final da competição está marcada para acontecer no dia 23 de abril. Porém, há mais pessoas do que semanas.
O paredão, mais uma vez, será triplo. O líder indicará um, a casa, outro, e mais uma vez o mais votado pelos brothers poderá contra golpear e escolher quem irá com ele para a berlinda.
Não haverá prova Bate e Volta esta semana. A prova do Anjo acontecerá nesta sexta-feira na hora do almoço.

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