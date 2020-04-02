BBB 20: fim da Festa do Líder na vez de Gizelly divide opiniões na web

As tradicionais festas de quarta-feira no BBB 20 tiveram uma pequena mudança nesta semana. Como anunciado por Tiago Leifert nos últimos dias apenas para os telespectadores, o evento deste dia 1 de abril, cujo tema foi "Top 10", seria o primeiro a não ser tematizado especialmente pelo líder do jogo. Isso resultou na decepção e choro da capixaba Gizelly, que não se conformava com o fim das homenagens justo na sua vez.
A atual líder idealizou como seriam os detalhes do que seria a festança projetada para ela e ficou nitidamente abalada com o fato de ter sido a única a ficar sem uma comemoração própria.
Sua indignação dividiu opiniões nas redes socias. No Twitter, o assunto virou motivo de piadas e empatia.
Teve quem defendesse a reação da advogada, comovidos com a explicação que Gizelly deu para sua insatisfação, afirmando que nunca tinha tido uma festa e que os seus 15 anos foram cancelados. "Era para estar a minha foto ali", disse a sister sobre a decoração que continha fotos de todos os participantes sendo exibidas.
"A Gizelly tem muitos traumas da infância e da adolescência, e quando acontecem coisas que ela já vivenciou isso funciona como um gatilho. Vocês não podem julgar porque, justo na semana dela, não teve festa e isso liga diretamente ao fato que aconteceu na festa de 15 anos dela", defendeu um internauta.
"Gizelly já recebeu várias indiretas do Tiago (Leifert). Teve o cinema do líder dela, com 1 hora e 30, sendo que para todo mundo foi 2 horas, e ainda tiraram a festa dela. É claro que ela vai ficar chateada e pensativa com isso. Estranho seria se ela não ficasse", defendeu outro.
Outros não compraram o abalo de Gizelly e a rotularam como dramática, considerando as reclamações da líder repetitivas e sem fundamento. "Ai, gente. Acho que eu não gosto nem um pouco da Gizelly mais. Tipo, antes eu tentava ainda manter a empatia, mas atora ela está muito incoerente. Toda hora essa história de "ah, não tive minha festa"", disse uma internauta.
"Gizelly debochou dias atrás do Babu sobre se fazer de vítima, ao falar das dívidas. Agora, a Gizelly faz o maior drama por nçao ter a festa do líder. O mundo gira tão lindo", disse outra.
Alguns se limitaram a rir e fazer graça com a situação. Ainda tiveram os que imaginaram conspirações sobre a escolha da produção do programa de não fazer mais festas temáticas para os líderes. "Boninho puto porque a Gi indicou o Felipe, que foi eliminado, e a consequência foi que tirou a Festa do Líder dela", comenou um internauta.
Fiquem por dentro de mais um pouco do que a galera achou sobre o fim da festa do líder: