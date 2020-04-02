BBB 20: fim da Festa do Líder na vez de Gizelly divide opiniões na web

Festa Top 10 BBB20 Crédito: Reprodução / Globoplay

As tradicionais festas de quarta-feira no BBB 20 tiveram uma pequena mudança nesta semana. Como anunciado por Tiago Leifert nos últimos dias apenas para os telespectadores, o evento deste dia 1 de abril, cujo tema foi "Top 10", seria o primeiro a não ser tematizado especialmente pelo líder do jogo. Isso resultou na decepção e choro da capixaba Gizelly, que não se conformava com o fim das homenagens justo na sua vez.

A atual líder idealizou como seriam os detalhes do que seria a festança projetada para ela e ficou nitidamente abalada com o fato de ter sido a única a ficar sem uma comemoração própria.

Sua indignação dividiu opiniões nas redes socias. No Twitter, o assunto virou motivo de piadas e empatia.

Teve quem defendesse a reação da advogada, comovidos com a explicação que Gizelly deu para sua insatisfação, afirmando que nunca tinha tido uma festa e que os seus 15 anos foram cancelados. "Era para estar a minha foto ali", disse a sister sobre a decoração que continha fotos de todos os participantes sendo exibidas.

"A Gizelly tem muitos traumas da infância e da adolescência, e quando acontecem coisas que ela já vivenciou isso funciona como um gatilho. Vocês não podem julgar porque, justo na semana dela, não teve festa e isso liga diretamente ao fato que aconteceu na festa de 15 anos dela", defendeu um internauta.

A Gizelly tem muitos traumas da infância e da adolescência, e quando acontecem coisas que ela já vivenciou isso funciona como um gatilho.

Vcs não podem julgar, pq justo na semana dela, não teve festa e isso liga diretamente ao fato que aconteceu na festa de 15 anos dela — Yan ????? (@Stradpitong) April 2, 2020

"Gizelly já recebeu várias indiretas do Tiago (Leifert). Teve o cinema do líder dela, com 1 hora e 30, sendo que para todo mundo foi 2 horas, e ainda tiraram a festa dela. É claro que ela vai ficar chateada e pensativa com isso. Estranho seria se ela não ficasse", defendeu outro.

gizelly ja recebeu varias indiretas do tiago, teve o cinema do lider dela com 1hr e 30 sendo que pra todo mundo foi 2hrs e ainda tiraram a festa dela, é claro que ela vai ficar chateada e pensativa com isso estranho seria se ela não ficasse — andrey. (@tuitandrey) April 2, 2020

Outros não compraram o abalo de Gizelly e a rotularam como dramática, considerando as reclamações da líder repetitivas e sem fundamento. "Ai, gente. Acho que eu não gosto nem um pouco da Gizelly mais. Tipo, antes eu tentava ainda manter a empatia, mas atora ela está muito incoerente. Toda hora essa história de "ah, não tive minha festa"", disse uma internauta.

Ai gente acho q eu não gosto nem pouco da gizelly mais. Tipo antes eu tentava ainda manter a empatia as agora tipo ela tá mto incoerente, toda hora essa história de ah nao tive minha festa ou senao ela ta no quarto do lider falando mal d uma amiga p outra. Tem ruindade aí #BBB20 — Elisa Perdida no TCC (@SrtaBlock) April 2, 2020

"Gizelly debochou dias atrás do Babu sobre se fazer de vítima, ao falar das dívidas. Agora, a Gizelly faz o maior drama por nçao ter a festa do líder. O mundo gira tão lindo", disse outra.

Gizelly debochou dias atrás do Babu sobre se fazer de vítima ao falar das dívidas. Agora a Gizelly faz maior drama por não ter a festa do líder. O mundo gira tão lindo. Kkkkkkkkk #BBB20 #bbbb https://t.co/iTOG8ezBuR — Hermione G. SNAPE (@HermionegSnape) April 2, 2020

Alguns se limitaram a rir e fazer graça com a situação. Ainda tiveram os que imaginaram conspirações sobre a escolha da produção do programa de não fazer mais festas temáticas para os líderes. "Boninho puto porque a Gi indicou o Felipe, que foi eliminado, e a consequência foi que tirou a Festa do Líder dela", comenou um internauta.

Bon inho puto pq a Gi indicou o felipe que foi eliminado e a consequencia foi que tirou a festa do lider dela. E so minha opiniao importa. Bonis é so mais um deles q no fundo se sente incomodado. Fim. — chérie (@hottzzando) April 2, 2020

Fiquem por dentro de mais um pouco do que a galera achou sobre o fim da festa do líder:

Sério que não avisaram pra Gizelly que ela não teria festa e ela só soube nessa hora que entrou? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK gente isso é horrível, trágico e engraçado ao mesmo tempo.



Boninho realmente odeia ela #BBB20 pic.twitter.com/16aoLwPYbs — e vamos de choronavirus no ceará (@kokobopx) April 2, 2020

Imagina, IMAGINA, próxima líder flayslane com festa temática ? mas parece que não rolou por causa da foto da família. É verdade? — back to bad (@riiizi) April 2, 2020

a gizelly não vai ter festa com o tema dela // adoreiiiiiio #BBB20 pic.twitter.com/WcYuXkJkrz — D I E G O B A R B O S A (@witsdiego) April 2, 2020

Pra falar a verdade a produção tirou a festa do líder de propósito. Pq o certo seria ter festa do líder do começo ao fim. Além disso, eles poderiam muito bem fazer a festa Top10 na sexta. #BBB20 #RedeBBB #festabbb pic.twitter.com/E9oiosXptA — Pelotão Emilly? (?) (@Subir_tags10) April 2, 2020

A Gizelly só sofre nesse programa?



- Desmerecida e questionada ao desmascarar machos

- Se apaixonou pela BFF e foi trocada por um crianção de 22 anos

- Teve crise de ansiedade causada por macho escroto

- Não teve festa e nem explicação do pq

- A edição vende como vilã#BBB20 — Laisa (@LaisaSS) April 2, 2020

Gizelly segue sofrendo pq não teve festa do líder dela...... AMIGA, NÃO TÁ TENDO FESTA AGRADEÇA A QUE TEM AÍ — Paloma em casa ?? (@palomabjss) April 2, 2020

Perai as pessoas tão realmente cancelando a gizelly por ter ficado triste pela festa dela? pic.twitter.com/shnjOfxfjA — ?? (@fadacancelada) April 2, 2020