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Recall de Marcas

Empresas do ES planejam expansão, novas lojas em mais cidades e exportação

Empresas de variados segmentos que foram as mais lembradas pelos capixabas apresentaram suas perspectivas de mercado e planos de crescimento para este ano e também para 2027

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 08:09

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jun 2026 às 08:09
34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta Ricardo Medeiros

Em um cenário econômico considerado por muitos desafiador em 2026, o Espírito Santo tem se destacado em solidez fiscal, tornando-se uma economia consolidada no país, aquecida e próspera para os negócios e o consumo. 


Na 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, em evento realizado na noite de quarta-feira (10), empresas de variados segmentos que foram os mais lembrados pelos capixabas apresentaram suas perspectivas de mercado e planos de crescimento para este ano e também para 2027. No total, o levantamento do Recall apontou as marcas consideradas inesquecíveis para os capixabas em 78 categorias. 


Com investimentos que variam da internacionalização de produtos à abertura de mais lojas no interior, representantes de marcas vencedoras revelaram perspectivas otimistas e novidades que prometem movimentar o mercado.


O plano de expansão do Mercadão, empresa que completa 53 anos de trajetória e foi a mais lembrada pelo público no segmento Cama, Mesa e Banho, está fundamentado na descentralização e na proximidade com o consumidor do interior, focando em mais lojas em cidades com menos de 30 mil habitantes. 


Israel Neto, diretor executivo do Mercadão, destacou que, após as inaugurações nos municípios de Castelo e Afonso Cláudio, a rede planeja abrir unidades nos próximos meses em Terra Vermelha, Linhares, São Mateus e também a sua primeira loja em shopping, no Mestre Álvaro, na Serra.


"A empresa vai fazer 53 anos, e ter esse reconhecimento mostra o quanto nosso cliente nos prestigia", afirma Israel.


Segundo Israel Neto, o objetivo é levar para essas pequenas comunidades todos os segmentos em que a marca já atua — como Mercadão Casa, Moda e Infantil — em um formato único e integrado, permitindo que o cliente local tenha acesso à mesma variedade encontrada nos grandes centros sem precisar se deslocar para municípios vizinhos. 

34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Israel Neto, diretor executivo do Mercadão Ricardo Medeiros

Atingir mais clientes com novas lojas em mais regiões também é a aposta do Supermercados BH, que conquistou a primeira colocação na categoria Empresa presente na comunidade. Com 46 unidades no Estado, a rede está próxima de atingir sua meta inicial de 50 lojas. 


Segundo o gerente de compras Joaquim Alves Moreira, novas unidades estão em construção, incluindo uma em Bento Ferreira, Vitória, com previsão de inauguração entre junho e julho. A unidade ficará localizada no antigo Parque Gráfico da Rede Gazeta.


Para ele, o prêmio é motivo de orgulho, especialmente pela forma como o público recebeu a marca mineira: "O capixaba recebeu bem o Supermercados BH, e estamos muito felizes e satisfeitos com o Estado".


34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Joaquim Moreira, do BH Ricardo Medeiros

No segmento de casa e construção, o Dalla Home Center, vencedor na categoria Home Center, investe em sua marca própria, a Vero, que oferece louças e metais sanitários com garantia direta da rede. Márcio Paula da Silva menciona também planos para expandir a atuação para novas áreas do Estado, com previsão de chegar a Cachoeiro de Itapemirim e Montanha. 


Atualmente, a rede conta com 10 lojas distribuídas pela Grande Vitória e no Norte do Estado, em cidades como Aracruz, Linhares e São Mateus. E tem investido também em melhorias nas próprias lojas e em trazer novidades em produtos importados para estimular o mercado capixaba e oferecer diferenciais competitivos.


A gente procura trazer sempre os melhores produtos, procurando ter um preço justo e uma grande variedade de produtos. A gente privilegia bastante com treinamentos o atendimento junto ao cliente. A Dalla evoluiu. Queremos ser uma opção de solução para sua casa”, comentou Márcio.

34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Márcio Paula da Silva Ricardo Medeiros

Inovação no atendimento ao cliente

34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Fábio Sipolatti Ricardo Medeiros

Com 66 anos de história e 45 lojas físicas, sendo 38 no Espírito Santo, a Sipolatti foca na “omnicanalidade" para se manter competitiva. Fábio Sipolatti, sócio da empresa, explica que a reestruturação foca em integrar vendas por WhatsApp, site e lojas físicas, permitindo ao cliente escolher a forma mais conveniente para receber ou retirar o produto. 


“Estamos também reestruturando a empresa, com novos profissionais, com pessoas jovens e pessoas capacitadas para realmente oferecer um trabalho e atendimento ainda mais eficiente e competitivo”, conta Sipolatti.


A empresa conta ainda com um centro logístico estruturado para suportar um mix variado de produtos que abrange móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, informática e bicicletas. 


E embora a rede esteja atenta a novas oportunidades de expansão, o plano imediato prioriza investimentos em melhorias internas das unidades já existentes para entregar uma experiência de compra superior ao cliente.

Presença internacional

34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Eduarda Buaiz Ricardo Medeiros

Na indústria, a Buaiz Alimentos celebra os 70 anos da farinha de trigo Regina, vencedora da categoria Farinha de Trigo com uma estratégia de novos produtos e também de exportação, principalmente de misturas para bolo e café. 


Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, conta que a empresa está levando misturas para bolo, farinha e café para mercados como Panamá, Venezuela e Estados Unidos.


No mercado interno, a previsão da marca é lançar novos sabores de misturas para bolo e um melhorador de farinha voltado para a panificação, ampliando o portfólio da marca.


Para Eduarda Buaiz, o diferencial da marca para se manter "inesquecível" é a relação de confiança e afeto construída em sete décadas, permitindo que os produtos deixem de ser apenas itens de consumo e passem a fazer parte da história das pessoas.


“Não é por acaso que a gente chega aos 70 anos. Acho que primeiro é na hora que o produto e a marca deixam de ser um produto e passam a fazer parte da história das pessoas. Isso é fundamental, principalmente essa relação de confiança e de afeto que a gente criou com os nossos consumidores. A gente está sempre mantendo a tradição que vem ao longo dos anos e olhando sempre para evolução, para o futuro e para a inovação”, diz.


Experiência e conexão emocional

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Leticia Dalvi Ricardo Medeiros

O Shopping Vitória, mais lembrado na categoria Shopping no Recall de Marcas, também apresenta resultados robustos, com crescimento de vendas em dois dígitos desde o início do ano. 


Após a chegada de 16 novas marcas, como a Sephora, depois da inauguração da Ala Parque, o foco agora para 2026 e próximo ano é na gastronomia sofisticada e no lazer. O objetivo é transformar o shopping em um local onde o cliente possa resolver tudo, mas que também ofereça momentos de lazer diferenciados. 


O sucesso recente é atribuído à chegada de marcas que o capixaba desejava e que antes não tinham lojas próprias no Estado, como Sephora, NV e Maria Filó. Para Letícia, oferecer essas marcas nacionais e internacionais reforça a preferência do público pelo mall. 


Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória, pontua que a marca criou uma conexão emocional com o capixaba ao longo dos anos. "Quando o cliente vai lá e ele se sente bem, ele se conecta de alguma forma com a gente", conclui.


O levantamento do Recall de Marcas A Gazeta, realizado pela Markka com 1.600 entrevistas presenciais, reforça que, para além dos números, a capacidade de se manter relevante e "inesquecível" é o que sustenta o sucesso de marcas que são referência no Espírito Santo.

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