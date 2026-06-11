Empresas do ES planejam expansão, novas lojas em mais cidades e exportação

Em um cenário econômico considerado por muitos desafiador em 2026, o Espírito Santo tem se destacado em solidez fiscal, tornando-se uma economia consolidada no país, aquecida e próspera para os negócios e o consumo.





Na 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, em evento realizado na noite de quarta-feira (10), empresas de variados segmentos que foram os mais lembrados pelos capixabas apresentaram suas perspectivas de mercado e planos de crescimento para este ano e também para 2027. No total, o levantamento do Recall apontou as marcas consideradas inesquecíveis para os capixabas em 78 categorias.





Com investimentos que variam da internacionalização de produtos à abertura de mais lojas no interior, representantes de marcas vencedoras revelaram perspectivas otimistas e novidades que prometem movimentar o mercado.





O plano de expansão do Mercadão, empresa que completa 53 anos de trajetória e foi a mais lembrada pelo público no segmento Cama, Mesa e Banho, está fundamentado na descentralização e na proximidade com o consumidor do interior, focando em mais lojas em cidades com menos de 30 mil habitantes.





Israel Neto, diretor executivo do Mercadão, destacou que, após as inaugurações nos municípios de Castelo e Afonso Cláudio, a rede planeja abrir unidades nos próximos meses em Terra Vermelha, Linhares, São Mateus e também a sua primeira loja em shopping, no Mestre Álvaro, na Serra.





"A empresa vai fazer 53 anos, e ter esse reconhecimento mostra o quanto nosso cliente nos prestigia", afirma Israel.





Segundo Israel Neto, o objetivo é levar para essas pequenas comunidades todos os segmentos em que a marca já atua — como Mercadão Casa, Moda e Infantil — em um formato único e integrado, permitindo que o cliente local tenha acesso à mesma variedade encontrada nos grandes centros sem precisar se deslocar para municípios vizinhos.