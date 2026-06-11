AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Fifa exige mudanças em uniformes do Haiti às vésperas do início da Copa
"Interpretações diferentes"

Fifa exige mudanças em uniformes do Haiti às vésperas do início da Copa

Elemento visual da camisa do haiti faz alusão à Batalha de Vertières

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 08:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2026 às 08:22
Elemento visual da camisa do haiti faz alusão à Batalha de Vertières
Elemento visual da camisa do haiti faz alusão à Batalha de Vertières Reprodução / Instagram

O uniforme do Haiti para a Copa do Mundo terá de ser alterado por determinação da Fifa, relatou a Saeta, empresa de material esportivo responsável pela fabricação. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, a empresa disse que a Fifa, em meio a um processo de revisão do material, considerou que elementos visuais poderiam ter interpretações diferentes "à luz de seus regulamentos para equipamentos" e, por isso, pediu mudanças.


A Saeta não detalha, na nota, quais seriam esses elementos visuais, mas diz que o processo de criação buscou celebrar o "orgulho, resistência e espírito do povo haitiano". O comunicado afirma que muitos conceitos foram trabalhados e refinados no decorrer de meses, sempre submetidos aos padrões Fifa. O elemento visual sujeito a "interpretações diferentes" seria uma representação alusiva à Batalha de Vertières, importante marco histórico da independência do Haiti em relação à França.


Em outra publicação no Instagram, a Saeta apresentou o design dos kits para a Copa em um vídeo e mostra o detalhe próximo à barra das camisas, com a inscrição 1974-2026. O ano de 1974 marcou a última vez em que a equipe haitiana de futebol se classificou para o torneio.

"O design final da Saeta pretendia ser um tributo aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não foi pensado como um manifesto político", diz a fabricante, em nota.


O Haiti é um dos adversários do Brasil na fase de grupos e chega à Copa em situação particular, com seus jogadores vivendo longe do território. O país é hoje também o único das Américas cujos cidadãos estão impedidos de viajar para os Estados Unidos, coanfitrião do torneio ao lado de México e Canadá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quando a vida pede uma pausa, a organização financeira pode fazer toda a diferença
O que a saúde de quem amamos nos ensina sobre planejamento financeiro
Imagem BBC Brasil
Tudo que você precisa saber para conversar sobre a Copa do Mundo – mesmo sem gostar de futebol
34° Edição do Recall de Marcas A Gazeta
Empresas do ES planejam expansão, novas lojas em mais cidades e exportação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados