Helder apoia Casagrande para o Senado. Mas o quer na campanha de Lula

Se não apoia nem pode apoiar Helder para governador no primeiro turno, Casagrande já declarou apoio a Lula, o candidato do PT, na eleição presidencial. “Meu candidato à Presidência é o Lula”, disse ele, em entrevista coletiva, logo após a convenção estadual do PSB, na qual teve homologada sua candidatura ao Senado, em 25 de julho.

Como afirma Helder, essa declaração inclusive foi muito importante, na medida em que ajudou a direção estadual do PT a tomar a sua decisão em benefício de Casagrande, anunciada 16 dias depois. “É importante, né? Ajudou muito na nossa definição.”

Mas vamos combinar uma coisa: até agora foi só essa frase, “meu candidato à Presidência é o Lula”, ponto. Foi só isso, até o momento.

Na eleição passada, mesmo tendo a Fe Brasil em sua coligação, Casagrande fez a mesma coisa, deu a mesma declaração logo no início da campanha, mas não foi além disso. Não fez campanha de fato para Lula nas ruas e na propaganda eleitoral.

E desta vez? Helder por acaso espera uma participação mais efetiva de Casagrande na campanha de Lula, ainda mais agora que ele tem o apoio do PT? Foi o que perguntamos ao candidato petista

Helder responde que ainda vai conversar com Casagrande sobre isso, mas espera que sim.

“Esperamos [que ele participe da campanha de Lula] e vamos dialogar com ele, com o PSB, com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin... Vamos conversar com o João Campos, que é o presidente nacional do PSB, claro. O PSB é um partido aliado nacionalmente.”

Mas o que Helder mais deseja mesmo, como desponta de suas palavras, é ter o apoio de Casagrande no 2º turno, ao qual acredita que chegará.

“Estivemos juntos na eleição passada aqui. Nessa eleição, não estamos juntos no primeiro turno. Mas eu tenho certeza que vou ter o apoio do ex-governador Casagrande, eu estou confiante nisso, porque estou confiante que eu vou para o segundo turno.”

De qualquer maneira, afirma Helder, desta vez “com certeza o Lula vai ter uma campanha forte aqui”, já que o PT terá um candidato próprio a governador e um palanque estadual para acomodar a candidatura de Lula à reeleição – algo que não existiu em 2022.