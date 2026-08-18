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Vitor Vogas

Helder apoia Casagrande para o Senado. Mas o quer na campanha de Lula

Dizendo-se confiante de que chegará ao segundo turno, candidato do PT ao governo enfatiza que quer o apoio de Casagrande na fase decisiva da disputa, em outubro

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 19:22

Públicado em 

18 ago 2026 às 19:22
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Helder Salomão e Renato Casagrande
 Fotomontagem

Candidato da Federação Brasil da Esperança ao Palácio Anchieta, o deputado Helder Salomão (PT) declara apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) como segundo candidato ao Senado. O primeiro, naturalmente, é o senador Fabiano Contarato (PT), que postula a reeleição e foi o único lançado pela chapa da federação de esquerda no Espírito Santo.

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Disciplinado, Helder segue a decisão tomada e anunciada no último dia 10 pela Executiva Estadual do PT no Espírito Santo: “[...] considerando que, nesta eleição, serão eleitos dois senadores, e considerando a Coligação Nacional entre o PT e o PSB, a Executiva do PT-ES deliberou por indicar apoio ao nome de Renato Casagrande (PSB) para segunda vaga ao Senado”, informou o órgão partidário, em nota.

 

Helder confirma que dará seu segundo voto para Casagrande: “Sim, né? Já tem uma decisão tomada. É uma orientação da federação, e nós estaremos seguindo a orientação da nossa federação”. 

Se há uma orientação, a nossa militância será orientada ao segundo voto no Casagrande. É isso, né? Isso vale pra mim e vale pra todos os filiados.

Helder Salomão (PT), candidato a governador do ES

No plano da disputa estadual, Casagrande simplesmente não pode retribuir esse apoio a Helder para governador, nem a Contarato para senador.

Isso porque o ex-governador faz parte da coligação que tem Ricardo Ferraço (MDB), atual ocupante do cargo, como candidato a governador, e também Rose de Freitas (MDB) como candidata a senadora.

 

Helder não pode subir no palanque de Casagrande (o mesmo de Ricardo), mas pedirá votos para ele à militância do PT. Casagrande, por sua vez, não vai subir no palanque de Helder nem vai pedir votos para ele (pois está com Ricardo).

 

Segundo Helder, essa situação desnivelada (na qual Casagrande ganha apoio, mas não dá em troca) não o deixa pessoalmente desconfortável. Até porque, segundo Helder, ele está confiante de que chegará ao segundo turno.

 

“Não fico desconfortável com isso, porque estou confiante na minha ida para o segundo turno e eu quero ter o apoio do governador [Casagrande] no segundo turno.”

Casagrande com Lula

Se não apoia nem pode apoiar Helder para governador no primeiro turno, Casagrande já declarou apoio a Lula, o candidato do PT, na eleição presidencial. “Meu candidato à Presidência é o Lula”, disse ele, em entrevista coletiva, logo após a convenção estadual do PSB, na qual teve homologada sua candidatura ao Senado, em 25 de julho.

 

Como afirma Helder, essa declaração inclusive foi muito importante, na medida em que ajudou a direção estadual do PT a tomar a sua decisão em benefício de Casagrande, anunciada 16 dias depois. “É importante, né? Ajudou muito na nossa definição.”

 

Mas vamos combinar uma coisa: até agora foi só essa frase, “meu candidato à Presidência é o Lula”, ponto. Foi só isso, até o momento.

 

Na eleição passada, mesmo tendo a Fe Brasil em sua coligação, Casagrande fez a mesma coisa, deu a mesma declaração logo no início da campanha, mas não foi além disso. Não fez campanha de fato para Lula nas ruas e na propaganda eleitoral.

 

E desta vez? Helder por acaso espera uma participação mais efetiva de Casagrande na campanha de Lula, ainda mais agora que ele tem o apoio do PT? Foi o que perguntamos ao candidato petista

 

Helder responde que ainda vai conversar com Casagrande sobre isso, mas espera que sim.

 

“Esperamos [que ele participe da campanha de Lula] e vamos dialogar com ele, com o PSB, com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin... Vamos conversar com o João Campos, que é o presidente nacional do PSB, claro. O PSB é um partido aliado nacionalmente.”

 

Mas o que Helder mais deseja mesmo, como desponta de suas palavras, é ter o apoio de Casagrande no 2º turno, ao qual acredita que chegará.

 

“Estivemos juntos na eleição passada aqui. Nessa eleição, não estamos juntos no primeiro turno. Mas eu tenho certeza que vou ter o apoio do ex-governador Casagrande, eu estou confiante nisso, porque estou confiante que eu vou para o segundo turno.”

 

De qualquer maneira, afirma Helder, desta vez “com certeza o Lula vai ter uma campanha forte aqui”, já que o PT terá um candidato próprio a governador e um palanque estadual para acomodar a candidatura de Lula à reeleição – algo que não existiu em 2022.

Em tempo: só se for contra Pazolini... 

Das palavras de Helder, a única interpretação possível é que ele acredita que irá para o segundo turno contra Lorenzo Pazolini, o candidato do Republicanos, apoiado pelo PL e por Flávio Bolsonaro. É a única possibilidade de Helder vir a ter o apoio de Casagrande no segundo turno.

 

Aliás, nesse caso (e somente nesse caso), as chances de isso se concretizar seriam enormes, não só porque PT e PSB são aliados nacionais, mas porque Helder restaria como a única alternativa para Casagrande tentar derrotar Pazolini.

 

Agora, na outra hipótese – se Helder for para o segundo turno contra Ricardo –, aí que Casagrande não o apoiará mesmo...

 

Nesta análise combinatória, há, é claro, a terceira hipótese: um segundo turno sem Helder, disputado entre Ricardo e Pazolini.

 

Aí as perguntas passam a ser outras. Ninguém tem a menor dúvida de que Helder e o PT não ficarão com Pazolini. Mas será que estarão dispostos a apoiar Ricardo Ferraço para derrotar o bolsonarismo? E Ricardo vai querer esse apoio?

 

São temas para futuras análises.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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