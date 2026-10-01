ES é vergonha nacional em número de mulheres com mandatos. E quadro não deve mudar

A representatividade feminina na política brasileira, nos três Poderes e nas três esferas (municípios, estados e nação), é uma lástima. Em que pesem alguns pequenos avanços e conquistas nas últimas décadas em termos de participação das mulheres na sociedade, mercado de trabalho etc. (ainda muito aquém do ideal), no universo político, a presença feminina em espaços de poder ainda é pífia.





Na Câmara dos Deputados, hoje, só 91 dos 513 parlamentares são mulheres (menos de 20%). No Senado, são só 16 de 81 (menos de 20%).





No Supremo Tribunal Federal (STF), de 11 ministros (com 10 vagas ocupadas no momento), só uma é mulher: Cármen Lúcia. Havia duas, mas em 2023 Rosa Weber se aposentou. Para o lugar dela, o presidente Lula (PT) indicou Flávio Dino. Pouco antes, Cristiano Zanin substituiu Ricardo Lewandowski. Depois, para a vaga de Luís Roberto Barroso, Lula indicou Jorge Messias, rejeitado pelo Senado em maio deste ano. O presidente não priorizou o critério de gênero.





Hoje, só há duas governadoras no universo de 27 unidades da federação: Raquel Lyra, candidata à reeleição em Pernambuco, e Fátima Bezerra, encerrando o segundo mandato consecutivo no Rio Grande do Norte.





Mas o quadro no Espírito Santo é particularmente vexatório. Nunca tivemos uma governadora. Neste ano, não há candidata ao cargo. Só candidatas a vice-governadora, como a Bispa Eliane Leal (PL), vice de Lorenzo Pazolini (Rep), e a Professora Valdirene (PT), vice de Helder Salomão (PT).





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Tivemos uma vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), de 2019 a 2022. Depois ela se tornou a primeira secretária estadual de Políticas para Mulheres, pasta criada no último governo de Renato Casagrande (PSB).





Até hoje, os capixabas só elegeram uma senadora: Rose de Freitas (MDB), em 2014, não reeleita em 2022. Já tivemos outras representantes no Senado, mas elas assumiram o cago como suplentes: Luzia Toledo tornou-se senadora quando José Ignácio elegeu-se governador em 1998; Ana Rita Esgário, do PT, chegou ao Senado quando Casagrande elegeu-se governador pela primeira vez, em 2010.





Em nossa Assembleia Legislativa, das 30 cadeiras, só 4 são ocupadas por mulheres na atual legislatura (13%). São elas: Camila Valadão (PSol), Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PSB) e Raquel Lessa (PP). Ao longo deste século, nas últimas seis legislaturas, a média tem sido essa, sem grande variação: de três a cinco mulheres na Casa, no máximo: na melhor hipótese, uma mulher a cada seis deputados.





No Congresso Nacional, a situação é ainda pior. A bancada capixaba na Câmara é pequena: só temos 10 assentos. No Senado, como todos os estados, temos três. Desde 2023, das 13 cadeiras, só uma é ocupada por mulher: a deputada Jack Rocha, do PT. Dá constrangedores 7,7%. Foi o resultado que saiu das urnas no Espírito Santo em 2022.





Aliás, nas últimas eleições gerais, piorou um cenário que já era ruim. Até 2022, a bancada capixaba tinha três mulheres entre os 13 congressistas. Além de Rose, senadora eleita em 2014, havia as deputadas federais Norma Ayub e Soraya Manato – eleitas em 2018 e esposas, respectivamente, de Theodorico Ferraço e Carlos Manato. Antes delas, houve os dois mandatos da cantora gospel Lauriete, que foi casada com o senador Magno Malta.





Aqui é preciso fazer outra observação: a chamada “bancada das esposas” comprova que muitas das poucas mulheres que conseguem chegar lá se elegem, em grande medida, graças à influência política dos respectivos cônjuges ou companheiros.





Quando “descemos” para a esfera municipal, acreditem: “pior do que tá, fica”. Na Câmara de Vitória, por exemplo, das 21 atuais cadeiras, só três são ocupadas por mulheres: Ana Paula Rocha (PSol), Karla Coser (PT) e Mara Maroca (PP). Média: uma em cada 7. Na Câmara de Cariacica, só há a vereadora Açucena (PT), num universo de 19 edis.





E agora vem o pior...





O Espírito Santo tem 78 cidades. Vocês sabiam que, nas últimas eleições municipais, em 2024, só duas elegeram mulheres? Duas prefeitas num total de 78 municípios! Isso equivale a 2,5%.





Entre todos os estados brasileiros, o Espírito Santo foi, proporcionalmente, o que elegeu menos prefeitas. Foram a de Montanha, Iracy Baltar, e a de São Domingos do Norte, Ana Malacarne. A população somada dessas duas cidades é de 30 mil pessoas (menos de 1% da população capixaba).





Desde abril, há também a prefeita de Vitória, Cris Samorini, que governa mais de 300 mil munícipes. Mas ela foi eleita vice-prefeita em 2024 e assumiu no lugar do então prefeito Pazolini, que renunciou ao cargo para disputar o Palácio Anchieta.