Mulher que seria executada no Tennessee sobrevive a duas injeções letais

"Eu era uma jovem de 18 anos com problemas mentais", disse ela em um comunicado. "Levei muitos anos para sequer perceber a gravidade do que eu havia feito. E ainda mais tempo para aceitar quantas vidas eu afetei. Tirei a vida da filha, irmã e amiga de alguém. Hoje me causa repulsa pensar que eu era capaz de cometer um crime assim."