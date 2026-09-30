Análise: Ricardo bem mais afiado e debate centrado em Vitória na TV Gazeta

O governador Ricardo Ferraço (MDB) é canhoto. O deputado Helder Salomão (PT) é canhoto. Até a apresentadora Rafaela Marquezini é canhota. Num estúdio com apenas quatro pessoas, o ex-prefeito Lorenzo Pazolini era o único destro – algo digno de nota por si, pois em geral pessoas canhotas são a minoria na sala.





No debate da TV Gazeta na noite de terça-feira (30), o último antes do 1º turno no próximo domingo (4), a “destreza” do candidato do Republicanos e seus resultados à frente da Prefeitura da Vitória estiveram sob questionamento como nunca antes. O mesmo vale para o comportamento político de Pazolini.





O debate foi seguramente o mais acalorado dos quatro encontros que os três candidatos a governador tiveram ao longo da campanha. Em grande parte do tempo, foi centrado no município de Vitória, tanto que, em dado momento, parecia que estávamos a assistir a um debate para prefeito da Capital. Pazolini ficou na defensiva durante boa parte do duelo. Mais de uma vez, disse que o que estava em discussão ali não era Vitória, e sim o Governo do Espírito Santo.





É verdade, mas, a meu ver, o argumento contém certa contradição, pois o cerne da estratégia de campanha do ex-prefeito, até aqui, é justamente apresentar suas realizações em Vitória e a promessa de que, como governador, levará para todo o Estado o que fez de bom na Capital. Em outras palavras, ele mesmo sempre fala de Vitória (mas, por óbvio, positivamente).





Por isso, Ricardo foi para o estúdio da TV Gazeta nitidamente determinado a buscar desconstruir o discurso de que Vitória seria uma ilha de prosperidade e de bons indicadores socioeconômicos num Estado que, ao redor da ilha, sofreria com uma série de problemas inexistentes na Capital. Buscou, por assim dizer, mostrar o lado B desse discurso.





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Por sua vez, sem mudar sua estratégia em uma vírgula, Helder foi um debatedor “quente”, atirando para os dois lados e distribuindo por igual sua munição: ora criticava Ricardo, ora criticava Pazolini, ora criticava os dois na mesma frase, ou, na resposta a um deles, pegava (ou criava) um gancho para criticar também o outro, por tabela. Vamos voltar a falar de Helder.





Mas, em termos de mudança de estratégia, o que mais chamou a atenção foi realmente a postura de Ricardo.





Nos bastidores, a campanha do governador virou uma chave (até porque Pazolini vem crescendo e agora está em empate técnico com ele, como revelou a última pesquisa Quaest para a Rede Gazeta). No debate da TV Gazeta, Ricardo foi muito mais afiado e visivelmente predisposto a tomar a iniciativa de “ir para cima” de Pazolini, desde o primeiro embate entre eles, no bloco inicial.





A estratégia incluiu algumas tiradas e frases de efeito, como “Vou chamar o VAR para restabelecer a verdade”, e as expressões “Pazolândia” (para dizer que o ex-prefeito viveria num mundo à parte, de uma Vitória fantasiosa) e “caroneiro”, usada por Ricardo mais de uma vez para dizer que o ex-prefeito só “pegaria carona” nos feitos de seus antecessores e do Governo do Estado, apropriando-se do planejamento e dos créditos alheios.





Ricardo também rotulou o ex-prefeito como inexperiente, sem conhecimento sobre o Espírito Santo e, enfaticamente, como um governante isolado e “autoritário”, que, nas palavras do governador, não saberia estabelecer relações políticas com quem pensa de modo diferente.





Evitando alguns confrontos diretos com Ricardo, Pazolini manteve-se calmo na maior parte da contenda, falando mais baixo e mais devagar do que costuma fazer e buscando transmitir serenidade ao público em casa. De fato, passou tranquilidade (salvo em um momento de visível desconcerto).





Na investida mais aguda contra o governador, guardada para o último bloco, o candidato do Republicanos trouxe à tona a crise da Apex Partners, chamada por ele de “Master Capixaba”. Sem citar nomes, sugeriu que Ricardo teria praticado tráfico de influência e insinuou até enriquecimento ilícito.





Mas o ex-prefeito abordou o tema numa pergunta na verdade dirigida a Helder, que concordou, categoricamente: “Houve tráfico de influência!” Ricardo não pediu direito de resposta, e ficou por isso mesmo.





Nas interações com Ricardo, Pazolini também contra-atacou o oponente com algumas estocadas, devolvendo-lhe a alcunha de “caroneiro”, ao dizer que Ricardo na verdade só se tornou governador porque seu antecessor (Casagrande) renunciou em abril, e não pelos próprios votos. Foi um bom momento do ex-prefeito no duelo.





Pazolini também procurou apresentar Ricardo como um candidato das elites, que “governa dentro do Palácio”, é empresário e tem R$ 28 milhões (alusão ao patrimônio declarado à Justiça Eleitoral pelo governador, que é de R$ 27,6 milhões).





Mas Ricardo, é preciso dizer, conseguiu algo muito raro na trajetória política de Pazolini: desestabilizar o ex-prefeito. No segundo bloco, em seu melhor momento no debate, o governador imprensou o desafiante nas cordas. Numa blitz, chamou-o repetidamente de “autoritário”, enumerando uma série de exemplos.





Ricardo recordou o episódio em que “Pazolini tirou o microfone das mãos da sua então vice-prefeita, a Capitã Estéfane” e outro que ainda não havia aparecido em nenhum debate anterior: o áudio de uma conversa telefônica de Pazolini com o vereador Dalto Neves, relacionada à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória, na qual o então prefeito, segundo Ricardo, fez “ameaças” ao vereador (hoje apoiador do emedebista).





Pazolini acusou o golpe. Na réplica, sua voz vacilou – algo poucas vezes testemunhado em sua vida pública, pois ele costuma falar de maneira firme, segura e constante. Em sua defesa, o ex-prefeito afirmou que tanto um caso como o outro foram “arquivados”.





Ainda na série de ofensivas contra Pazolini, Ricardo de cara o cobrou pelo fato de Vitória não ter nenhuma Unidade de Pronto Atendimento (em contraste, por exemplo, com a Serra), pela desaceleração do crescimento econômico de Vitória (em contraste com o crescimento do PIB do Estado e de cidades vizinhas) e pela colocação ruim da Capital, entre as 78 cidades capixabas, no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Sobre a falta de uma UPA, Pazolini afirmou que a primeira está em construção neste momento e que é preciso ter “humildade” para reconhecer o que não foi possível entregar (insinuando que essa é uma virtude que faltaria ao adversário). Sobre o Ideb, justificou que a nota de Vitória ficou “congelada” por muitos anos, na gestão anterior à dele (a de Luciano Rezende, aliado de Ricardo), mas que agora está voltando a crescer.





Em suas críticas ao atual governo, o ex-prefeito mencionou, por exemplo, a superlotação do sistema penitenciário estadual, com a construção de apenas um presídio pelo governo Casagrande, o desenvolvimento regional desequilibrado e o déficit no preenchimento dos quadros da carreira da Polícia Civil. Pazolini buscou se apresentar como um candidato que tem sensibilidade (nas entrelinhas, ao contrário do oponente) para “cuidar das pessoas”.





Ricardo, por sua vez, apresentou a si mesmo como um governante experiente, preparado, com currículo robusto, capacidade técnica e conhecimento para governar.





Não se falou tanto de Espírito Santo, mas, nos momentos em que enfocou o portfólio do atual governo, ele repetiu a palavra “transformação”, destacando “os maiores investimentos da história do Estado”, o baixíssimo desemprego, a atração de empresas importantes e o crescimento do PIB acima da média nacional, além de dados como a expansão das escolas de ensino em tempo integral, o Ideb do Espírito Santo entre os três melhores do país e a reposição do efetivo da Polícia Civil e da Militar.





Disse, ainda, que a taxa de feminicídios, embora alta, tem caído no Espírito Santo, enquanto em São Paulo (estado governado pelo Republicanos), quase dobrou no mesmo período.