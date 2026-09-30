Do pão de alho à farofa: 5 acompanhamentos para servir no churrasco

Em uma tigela grande, misture o macarrão, o atum, o presunto, o milho-verde, as ervilhas, a cenoura, os rabanetes, o tomate-cereja, a cebola e o pimentão. Reserve. Em outro recipiente, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente o molho aos poucos, misturando delicadamente. Finalize com a salsinha e leve à geladeira até o momento de servir.