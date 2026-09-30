Do pão de alho à farofa: 5 acompanhamentos para servir no churrasco

Clássico entre as famílias brasileiras, o churrasco costuma marcar celebrações, encontros com amigos e reuniões em família. E, além das carnes, os acompanhamentos têm espaço garantido à mesa e ajudam a tornar a refeição mais completa e saborosa. Mesmo nas receitas tradicionais, pequenas mudanças nos ingredientes e no modo de preparo podem trazer novos sabores e texturas, ajudando a variar o cardápio sem abrir mão da praticidade.
A seguir, confira 5 acompanhamentos para servir no churrasco!
1. Pão de alho
Ingredientes
- 1 baguete média
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 3 colheres de sopa de maionese
- 4 dentes de alho ralados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha picadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com uma faca, faça cortes transversais na baguete, sem separá-la completamente e reserve. Em um recipiente, misture a manteiga, a maionese, o alho, a muçarela, a salsinha e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture até obter um creme homogêneo.
Preencha os cortes da baguete com o recheio, distribuindo bem a mistura entre as fatias. Coloque o pão sobre a grelha da churrasqueira e asse, virando algumas vezes, até o pão dourar e o queijo derreter. Retire da churrasqueira e sirva em seguida.
2. Farofa de bacon com cebola
Ingredientes
- 200 g de bacon picado
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, adicione o bacon e frite na própria gordura até dourar. Acrescente a manteiga e a cebola e refogue até a cebola ficar macia. Adicione a farinha de mandioca aos poucos e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e refogue por mais 3 minutos, até a farofa ficar levemente dourada. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.
3. Vinagrete de abacaxi
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abacaxi picado em cubos pequenos
- 1 tomate sem sementes picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de vinagre
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o abacaxi, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde e misture delicadamente. Acrescente o azeite e o vinagre e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture novamente. Leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.
4. Salada de macarrão com atum e legumes
Ingredientes
Salada
- 500 g de macarrão tipo farfalle
- 240 g de atum sólido escorrido
- 150 g de presunto cortado em tiras
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 xícara de chá de ervilhas
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 4 rabanetes cortado em rodelas
- 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola pequena picada
- 1/4 de pimentão verde picado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Água para cozinhar
Molho
- 1 xícara de chá de maionese
- 3 colheres de sopa de creme de leite
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o macarrão em água fervente com sal até ficar al dente . Escorra, passe por água fria e deixe esfriar completamente. Em outra panela, cozinhe a cenoura em água fervente por alguns minutos, até ficar al dente. Escorra e deixe esfriar.
Em uma tigela grande, misture o macarrão, o atum, o presunto, o milho-verde, as ervilhas, a cenoura, os rabanetes, o tomate-cereja, a cebola e o pimentão. Reserve. Em outro recipiente, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente o molho aos poucos, misturando delicadamente. Finalize com a salsinha e leve à geladeira até o momento de servir.
5. Queijo coalho com mel
Ingredientes
- 500 g de queijo coalho em espetos
- 4 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de manteiga
- Orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione os espetos de queijo coalho e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourarem. Retire do fogo e transfira para um prato. Regue com o mel, polvilhe com orégano e sirva em seguida.