Candidatos ao governo do ES sobem o tom em último debate antes das eleições

O segundo bloco do debate foi marcado por críticas à gestão de Vitória, acusações de autoritarismo e propostas para a educação e a economia do Estado. Os temas das perguntas foram definidos previamente: educação, população em situação de rua e reforma tributária.





Helder questionou Pazolini sobre o desempenho da educação de Vitória. Ele citou o orçamento da Capital e perguntou por que a cidade apresenta resultados inferiores aos de outros municípios capixabas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).





Pazolini reconheceu que os indicadores ficaram estagnados durante anos, mas afirmou que houve avanços em sua gestão. Ele atribuiu a melhoria dos resultados ao trabalho dos servidores e à ampliação das escolas em tempo integral, que passaram de quatro para 50 durante sua administração na Capital, segundo o candidato.





“Lamentavelmente, no passado, o Ideb ficou congelado em níveis muito baixos, em níveis preocupantes, mas nós vencemos essa barreira”, afirmou.





Na réplica, Helder criticou a explicação do ex-prefeito. “Ele é aquele que joga a culpa nos outros quando não tem resposta para dar”, declarou.





O petista também questionou a gestão municipal e citou insatisfação de servidores com medidas adotadas nas áreas de educação, saúde e previdência.





Pazolini respondeu que o debate tratava do futuro do Espírito Santo e apresentou propostas para ampliar o acesso à educação infantil. Ele afirmou que apenas 35% das crianças de zero a três anos têm acesso a creches no Estado e defendeu parcerias com os municípios para ampliar as vagas.





No segundo confronto, Pazolini perguntou quais medidas Ricardo Ferraço pretende adotar para reduzir a população em situação de rua e ampliar o acolhimento dessas pessoas.





Ricardo afirmou que o Estado mantém parcerias com prefeituras da Grande Vitória, mas disse que não conseguiu estabelecer a mesma cooperação com a Capital durante a gestão de Pazolini.





“Não conseguimos fazer essa parceria aqui em Vitória por causa do autoritarismo do prefeito”, declarou o governador, relembrando um episódio ocorrido em 2022, em que Pazolini disputou um microfone com a então vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane.





Pazolini rebateu as acusações e afirmou que os episódios citados por Ferraço, foram investigados e arquivados. “O candidato falta com a verdade. Os fatos foram apurados, investigados pelos órgãos de controle e todos arquivados”, afirmou. O ex-prefeito também acusou o governador de levar notícias falsas ao debate.





Pazolini defendeu a política de acolhimento de Vitória e afirmou que a Capital tem um abrigo com funcionamento 24 horas, atendimento médico e profissional e ações para ajudar as pessoas a reconstruir vínculos familiares.





Na tréplica, o governador voltou a criticar a postura do adversário. “É assim que ele trata as pessoas que discordam dele”, afirmou Ferraço, que também acusou Pazolini de ter dificuldades de relacionamento com outros prefeitos.





O último tema do bloco foi a reforma tributária. Ferraço perguntou a Helder quais são as propostas do petista para preparar o Espírito Santo para as mudanças no sistema de impostos.

Helder defendeu a criação de um comitê gestor com a participação dos municípios, do governo federal e de entidades capixabas para discutir os impactos da reforma.





O candidato do PT também citou o turismo, a atração de empresas de tecnologia e o fortalecimento de atividades econômicas no interior como medidas para gerar empregos e aumentar a arrecadação.





“A minha proposta, que está no plano de governo, é termos um comitê gestor para discutir com os municípios, com o governo federal e com as entidades capixabas os impactos e as alternativas”, afirmou.





Na resposta, Ferraço destacou a atração de empresas e os investimentos em infraestrutura como caminhos para manter o crescimento econômico do Estado.





“Nós vamos acelerar a atração de empresas para o Espírito Santo, como tem acontecido, e atrair empregos de qualidade”, declarou.





O governador citou empresas e investimentos nos setores de comércio eletrônico, automotivo e siderúrgico e afirmou que o Estado está preparado para receber novos negócios.





Na tréplica, Helder defendeu a ampliação da qualificação profissional e o apoio a pequenos empreendedores. Ele também criticou a relação de Pazolini com o governo estadual durante passagem pela Prefeitura de Vitória.





“Eu não quero ser um governador que só repassa recursos para os municípios. Eu quero ajudar a planejar o desenvolvimento e interiorizar o desenvolvimento capixaba”, afirmou.





O candidato também defendeu o fortalecimento do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para financiar empresas e apoiar a agricultura familiar.