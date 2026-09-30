Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas

"Nós hoje fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. Por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito", disse o presidente.