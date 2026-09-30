AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas
Eleições 2026

Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas

Primeira-dama sai em defesa do marido durante comício em Salvador, após fala do presidente sobre exame de prevenção ao câncer virar polêmica

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 21:29

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

29 set 2026 às 21:29

SALVADOR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu à repercussão negativa sobre a fala dele sobre relutância masculina em fazer o exame de toque e a comparação com a realidade de mulheres. Em um comício em Salvador (BA), Lula escalou a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, para explicar a declaração, e ela xingou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com um palavrão.

"Não tem videozinho de camiseta preta que vai tirar a confiança das mulheres deste homem", disse Janja em referência a Nikolas. Em seguida, ela distribuiu palavrões ao falar do político mineiro no palanque.

Janja disse também que ela fez exame de mama em equipamento robótico e que o governo está atuando para zerar casos de câncer de colo do útero.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e primeira-dama Janja durante comício em Salvador
Lula participou de comício em Salvador ao lado de Janja Reprodução de vídeo

A declaração de Lula foi feita durante um comício em Belém (PA) na noite de segunda-feira (28). O presidente estava comentando sobre uma agenda realizada por ele no Hospital João de Deus, na capital paraense, e uma cirurgia robótica contra câncer de próstata. A fala repercutiu negativamente e passou a ser explorada por aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Nós hoje fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. Por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito", disse o presidente.

Lula disse que estava falando sobre os males do câncer quando quis fazer uma comparação sobre a realidade dos homens e das mulheres.

"Eu quis fazer uma comparação de como que as mulheres são corajosas, porque elas fazem exame e não têm medo de fazer exame", disse Lula.

Veja Também 

Imagem de destaque

Nunes Marques marca votação sobre derrubada de posts falsos sobre N.S. Aparecida

Pablo Marçal anuncia apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência

Flávio Bolsonaro diz que Pablo Marçal irá colaborar na campanha na área de empreendedorismo

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e primeira-dama Janja durante comício em Salvador

Lula reage à polêmica de fala sobre 'toque' em mulheres e Janja rebate Nikolas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luiz Inácio Lula da Silva Lula Política Eleicões 2026 Câncer Flavio Bolsonaro Janja
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha
ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha
Tartaruga-cabeçuda é encontrada a dois quarteirões do mar em praia de Anchieta
Tartaruga se desorienta após desova e vai parar longe do mar em Anchieta
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados