ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha

O cronograma divulgado pelo BNDES em setembro informa que a planta de Vila Velha deve iniciar a operação comercial no primeiro semestre de 2027. Já o contrato firmado com a ES Gás estima o início do fornecimento à rede de distribuição em 2028.





A produção será obtida a partir do biogás gerado pela decomposição de resíduos sólidos urbanos. Após o processamento, o biometano apresenta características semelhantes às do gás natural e pode utilizar a infraestrutura existente para transporte e distribuição.





De acordo com a ES Gás, a conexão da unidade integra o plano de expansão da rede nos municípios de Viana e Vila Velha, com possibilidade de avanço futuro até a região de Ponta da Fruta.





O investimento total estimado para a expansão da infraestrutura na região é de R$ 29 milhões, incluindo os recursos destinados à interligação da planta.





A iniciativa faz parte do Plano de Negócios da distribuidora para os próximos cinco anos e está alinhada ao programa estadual ES Mais+Gás, voltado à ampliação da oferta energética e ao desenvolvimento do setor no Espírito Santo.