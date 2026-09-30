ES Gás investirá R$ 7 milhões para conectar planta de biometano em Vila Velha

A ES Gás assinou contrato com a GNR Vila Velha para conectar uma planta de produção de biometano à rede de distribuição de gás do Espírito Santo. O projeto prevê investimento de R$ 7 milhões na implementação de um ramal de interligação e de uma estação de recebimento, com expectativa de início do fornecimento em 2028.
A unidade será instalada na Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha (CTRVV), a partir do aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. A estrutura de conexão será dimensionada para receber toda a produção prevista da planta, estimada em 32 mil metros cúbicos de biometano por dia.
Estamos estruturando uma rede preparada para acompanhar a expansão da produção de energia renovável, fortalecendo a segurança energética, ampliando as alternativas sustentáveis para os consumidores e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado
Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás
O contrato representa um novo avanço no projeto, que já recebeu financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No último dia 22 de setembro, o banco aprovou R$ 78,8 milhões para a implantação da unidade, que terá capacidade para produzir o combustível renovável a partir do biogás gerado em aterro sanitário.
A planta é resultado de uma parceria entre o Grupo Lara e a MDC Energia, por meio da GNR Vila Velha. O investimento total estimado no empreendimento é de R$ 85 milhões.
O investimento da ES Gás será destinado à infraestrutura necessária para transportar o biometano produzido na unidade até a rede de distribuição. O projeto foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).
Segundo a companhia, a conexão permitirá ampliar as alternativas de fornecimento de gás no Estado e criar condições para a expansão do mercado livre, no qual consumidores podem adquirir o combustível diretamente dos produtores.
Este será o segundo contrato de injeção de biometano firmado pela ES Gás. O primeiro projeto, localizado em Cariacica, tem previsão de iniciar o fornecimento à rede ainda em 2026.
Com os volumes previstos nos contratos já celebrados, a expectativa da distribuidora é que 10% do gás comercializado no mercado cativo — que atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e de GNV — tenha origem renovável.
O cronograma divulgado pelo BNDES em setembro informa que a planta de Vila Velha deve iniciar a operação comercial no primeiro semestre de 2027. Já o contrato firmado com a ES Gás estima o início do fornecimento à rede de distribuição em 2028.
A produção será obtida a partir do biogás gerado pela decomposição de resíduos sólidos urbanos. Após o processamento, o biometano apresenta características semelhantes às do gás natural e pode utilizar a infraestrutura existente para transporte e distribuição.
De acordo com a ES Gás, a conexão da unidade integra o plano de expansão da rede nos municípios de Viana e Vila Velha, com possibilidade de avanço futuro até a região de Ponta da Fruta.
O investimento total estimado para a expansão da infraestrutura na região é de R$ 29 milhões, incluindo os recursos destinados à interligação da planta.
A iniciativa faz parte do Plano de Negócios da distribuidora para os próximos cinco anos e está alinhada ao programa estadual ES Mais+Gás, voltado à ampliação da oferta energética e ao desenvolvimento do setor no Espírito Santo.