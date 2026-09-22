BNDES aprova R$ 78,8 milhões para planta de biometano em Vila Velha

Ao todo, o BNDES aprovou R$ 180,7 milhões para os dois projetos: R$ 78,8 milhões serão destinados à planta de Vila Velha e os outros R$ 101,9 milhões, à na unidade de Mauá. O aporte tem potencial de chegar a R$ 245 milhões até o fim da implementação.





As duas plantas terão capacidade instalada conjunta de 97 mil Nm³ de biometano por dia, sendo 65 mil Nm³/dia na unidade paulista.





De acordo com o BNDES, os projetos fazem parte de uma estratégia de aproveitamento energético do biogás produzido em aterros sanitários. A transformação do gás em biometano permite sua utilização como combustível renovável.





Durante a instalação das duas unidades, a estimativa é de criação de 575 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Na fase de operação, a previsão é de mais de 50 empregos permanentes.





Segundo o banco, os empreendimentos também contribuem para a chamada economia circular, ao transformar o biogás gerado pela decomposição de resíduos em combustível renovável.