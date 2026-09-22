BNDES aprova R$ 78,8 milhões para planta de biometano em Vila Velha

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 78,8 milhões em financiamento para a instalação de uma planta de produção de biometano em Vila Velha. O projeto faz parte de um investimento conjunto que pode chegar a R$ 245 milhões para a construção dessa unidade e de uma outra em Mauá, na Grande São Paulo.
Os recursos destinados ao empreendimento capixaba são provenientes do Fundo Clima e da linha BNDES Finem. A unidade será implantada pela GNR Vila Velha, empresa formada em parceria pelos grupos Lara e MDC Energia.
A planta terá capacidade para produzir 32 mil metros cúbicos normais de biometano por dia. O combustível será obtido a partir do biogás gerado pela decomposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário administrado pelo Grupo Lara.
Esses projetos apoiam uma cadeia produtiva nacional inovadora e a oferta de combustível sustentável na matriz energética brasileira
Aloizio Mercadante, presidente do BNDES
A previsão é que a unidade entre em operação comercial no primeiro semestre de 2027. A produção será comercializada por meio de contratos de longo prazo firmados com a Ultragaz.
Ao todo, o BNDES aprovou R$ 180,7 milhões para os dois projetos: R$ 78,8 milhões serão destinados à planta de Vila Velha e os outros R$ 101,9 milhões, à na unidade de Mauá. O aporte tem potencial de chegar a R$ 245 milhões até o fim da implementação.
As duas plantas terão capacidade instalada conjunta de 97 mil Nm³ de biometano por dia, sendo 65 mil Nm³/dia na unidade paulista.
De acordo com o BNDES, os projetos fazem parte de uma estratégia de aproveitamento energético do biogás produzido em aterros sanitários. A transformação do gás em biometano permite sua utilização como combustível renovável.
Durante a instalação das duas unidades, a estimativa é de criação de 575 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Na fase de operação, a previsão é de mais de 50 empregos permanentes.
Segundo o banco, os empreendimentos também contribuem para a chamada economia circular, ao transformar o biogás gerado pela decomposição de resíduos em combustível renovável.