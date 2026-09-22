Infertilidade: como identificar sinais e saber quando procurar ajuda

O mesmo vale para homens com histórico de alterações ou doenças que possam comprometer a produção ou a qualidade dos espermatozoides. “O tempo é um fator importante na reprodução humana, especialmente porque a idade feminina tem relação direta com a quantidade e a qualidade dos óvulos. Por isso, esperar um ano sem considerar o histórico individual pode não ser a melhor estratégia para todos os casais”, orienta o Dr. Luiz Pina.