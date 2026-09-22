Conheça Tia Laura, que ajudou a transformar a história da Ilha das Caieiras

Décadas depois das reuniões realizadas dentro de casa, a trajetória de Tia Laura ganhou também as paredes da Ilha das Caieiras. O rosto dela foi retratado no Beco do Caborê em um mural feito pelo artista capixaba Nico Duarte, em parceria com outros artistas da região.





A obra reúne referências às desfiadeiras, à pesca e à cultura local. Para Andréia, encontrar a mãe retratada ainda em vida fez a família enxergar de outra forma a dimensão de uma história acompanhada tão de perto.





A obra reúne referências às desfiadeiras, à pesca e à cultura local. Para Andréia, encontrar a mãe retratada ainda em vida fez a família enxergar de outra forma a dimensão de uma história acompanhada tão de perto.





"Quando eu me deparei com aquilo, eu não acreditei, eu chorei muito, assim, porque primeiramente o artista conseguiu captar a essência da minha mãe. O olhar, o amor que ela transmite nesse olhar, nesse sorriso, representou muito esse ser de luz que ela é e esse ser comunitário”, afirma.





O Beco do Caborê também passou a chamar a atenção de turistas. A guia Tati Queiroz destaca que retratar moradores e tradições da região ajuda a fortalecer o turismo de base comunitária. "Como se faz isso? Valorizando as nossas tradições, a nossa fauna, a nossa flora, as pessoas que aqui vivem. Trouxe mais turistas, mais admiração. Eles se sentem muito felizes. Isso trouxe coisas boas aos que querem bem a nossa comunidade”, conta.