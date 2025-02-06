Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Professor do ES entre os melhores do mundo é inspiração de dedicação ao ensino
Opinião da Gazeta

Professor do ES entre os melhores do mundo é inspiração de dedicação ao ensino

É possível, sim, dimensionar a diferença na vida dos alunos que cruzam o caminho de um professor que sabe como proporcionar uma educação transformadora

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 01:00

Públicado em 

06 fev 2025 às 01:00

Colunista

Helder Guastti da Silva entre alunos do ensino fundamental
Helder Guastti da Silva entre alunos do ensino fundamental Crédito: Redes sociais
Com um projeto criativo que uniu passado e futuro,  o professor  Helder Guastti da Silva, de 37 anos, conseguiu o feito de ficar entre os 50 finalistas do  Global Teacher Prize, considerado o “Nobel da Educação”. O projeto finalista, chamado "Como diz o outro", ao mesmo tempo que se propôs a resgatar no meio familiar contos da tradição popular através da oralidade, aproveitou para utilizar a Inteligência Artificial como ferramenta.
O professor acabou mostrando um bom uso da tecnologia que tem sido tantas vezes malvista na educação. Mostrou que há caminhos a serem seguidos, que dependem apenas da "inteligência natural" para ganharem força didática. E o trabalho, que já havia vencido o prêmio nacional Educador Nota 10, em dezembro de 2024, foi o único brasileiro entre os top 50.
Foram cinco mil inscritos de 89 países,  e o site da premiação descreveu o professor de João Neiva como “excepcional, com abordagens inovadoras, paixão pela educação e compromisso em promover um senso de comunidade que o destacam como um modelo global no campo educacional”.
É possível, sim, dimensionar a diferença na vida dos alunos que cruzam o caminho de um professor que sabe como proporcionar uma educação transformadora. O professor Helder certamente conseguiu estimular seus alunos, do ensino fundamental, a perceberem o valor do conhecimento adquirido. É uma semente que se planta para o resto da vida, com impacto até  na vida profissional. 
O professor, acertadamente, reforcou que o reconhecimento internacional simboliza o esforço coletivo. "O professor no Brasil é muito valorizado no discurso, mas pouco na prática", destacou. Quem exerce a docência precisa dessa valorização, tanto profissionalmente quanto estruturalmente, para conseguir exercer esse trabalho que é fundamental na formação de cidadãos.
A forma como encara o próprio trabalho deve servir como inspiração, principalmente a capacidade de construir laços com os estudantes. São professores como Helder que são lembrados para sempre pelos seus alunos.
Educação é o que pode provocar as mudanças que o país precisa, da redução das desigualdades ao crescimento econômico. Além de abrir as portas ao pensamento racional e crítico, que nos fortalece como sociedade. É fundamental reconhecer o empenho de professores que se dedicam a essa causa, com tanto sucesso. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Mortes na contramão: só há um jeito de fazer motoristas respeitarem a lei

44 tiros em abordagem da PM e a falta que as câmeras corporais fazem

Setor atacadista: a chance de o ES ser centro de distribuição do país

Ferrovia Vitória-Rio está enfim entrando nos trilhos

Polícias do ES e RJ se impõem contra extorsões praticadas pelo tráfico

Tópicos Relacionados

Educação Ensino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados