Professor do ES entre os melhores do mundo é inspiração de dedicação ao ensino

Helder Guastti da Silva entre alunos do ensino fundamental Crédito: Redes sociais

O professor acabou mostrando um bom uso da tecnologia que tem sido tantas vezes malvista na educação. Mostrou que há caminhos a serem seguidos, que dependem apenas da "inteligência natural" para ganharem força didática. E o trabalho, que já havia vencido o prêmio nacional Educador Nota 10, em dezembro de 2024, foi o único brasileiro entre os top 50.

Foram cinco mil inscritos de 89 países, e o site da premiação descreveu o professor de João Neiva como “excepcional, com abordagens inovadoras, paixão pela educação e compromisso em promover um senso de comunidade que o destacam como um modelo global no campo educacional”.

É possível, sim, dimensionar a diferença na vida dos alunos que cruzam o caminho de um professor que sabe como proporcionar uma educação transformadora. O professor Helder certamente conseguiu estimular seus alunos, do ensino fundamental, a perceberem o valor do conhecimento adquirido. É uma semente que se planta para o resto da vida, com impacto até na vida profissional.

O professor, acertadamente, reforcou que o reconhecimento internacional simboliza o esforço coletivo. "O professor no Brasil é muito valorizado no discurso, mas pouco na prática", destacou. Quem exerce a docência precisa dessa valorização, tanto profissionalmente quanto estruturalmente, para conseguir exercer esse trabalho que é fundamental na formação de cidadãos.

A forma como encara o próprio trabalho deve servir como inspiração, principalmente a capacidade de construir laços com os estudantes. São professores como Helder que são lembrados para sempre pelos seus alunos.