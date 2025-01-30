Polícias do ES e RJ se impõem contra extorsões praticadas pelo tráfico

Uma das pessoas presas na Operação Conexão Perdida é companheira de uma das lideranças do TCP Crédito: Archimeis Patrício/ TV Gazeta

É esse tipo de atitude que pode começar a intimidar os criminosos ao sinalizar que as autoridades não estão assistindo passivamente a essas extorsões, prática mais comum às mílicias do Rio de Janeiro do que ao tráfico. Não pode haver espaço para a expansão desses crimes. E o olho desses bandidos não pode crescer: o esquema investigado também inclui lavagem de dinheiro através de um banco paralelo, movimentando R$ 43 milhões em apenas um ano.

A operação prendeu sete pessoas no Rio de Janeiro e três no Espírito Santo, segundo o g1 RJ

No Rio, a operação começou na madrugada e chegou a fechar a Avenida Brasil, na região da Maré, na qual traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) capixabas se estabeleceram para expandir as atividades criminosas. São essas conexões do tráfico que precisam ser desmobilizadas, antes que se tornem mais poderosas.

As vítimas das extorsões acabam arcando com um custo inconcebível: são responsáveis por aumentar as receitas do tráfico. As facções criminosas precisam de mais dinheiro não somente para se armarem, mas também para manter suas lideranças escondidas no Rio de Janeiro.