Mais áreas verdes nas cidades: um lugar-comum em todos os sentidos

Mas sempre se pode avançar, em cidades de todos os portes do Espírito Santo, não somente na região metropolitana. Em quase todo bairro há alguma praça, muitas vezes descampada, que pode ser ocupada com mais árvores, para que a vizinhança desfrute das sombras em suas atividades de lazer. E, mais que isso, para rebater as ondas de calor que, com as mudanças climáticas, serão cada vez mais comuns. Árvores nas ruas são um ar-condicionado natural, basta caminhar sob o sol escaldante para sentir a diferença quando há a sombra delas.