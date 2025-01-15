Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Morro do Macaco em Vitória: recontar a tragédia para que ela não se repita
Opinião da Gazeta

Morro do Macaco em Vitória: recontar a tragédia para que ela não se repita

O Morro do Macaco é um episódio de dor, solidariedade, trauma e superação tanto para os sobreviventes como para a própria cidade de Vitória

Públicado em 

14 jan 2025 às 22:00

Colunista

Data 28-01-1985 - ES - Vitória - Vista do Morro do Macaco - Foto de Nestor Muller - Neg. 9169
Vista do Morro do Macaco em Vitória Crédito: Nestor Muller | Arquivo A Gazeta | 28-01-1985
Neste 15 de janeiro, data na qual a tragédia do Morro do Macaco, em Vitória, completa 40 anos, vale a pena parar um pouco e olhar ao redor.  O que se vê, no que diz respeito às ocupações urbanas e à preservação ambiental nas cidades por todo o Espírito Santo, precisa ser levado muito a sério.
Ano após ano somos impactados por alguma consequência dos efeitos climáticos que arrasam não só bairros e cidades, mas sobretudo famílias, pessoas. Alagamentos cada vez maiores, deslizamentos, rios que transbordam. Isso não pode continuar se repetindo.
É esse tipo de reflexão que deve ser feita em sociedade. E também é para isso que o jornalismo de A Gazeta, em datas tão significativas para a história do Espírito Santo, investe em produções como o documentário em dois episódios sobre o Morro do Macaco, publicados nesta terça (14) e quarta-feira (15)
Especificamente em Vitória, é possível afirmar que não houve desde então deslizamento nas encostas na mesma proporção da catástrofe de 1985, que matou dezenas de pessoas. A tragédia desencadeou o compromisso de prefeitos que se sucederam com o planejamento urbano em áreas de risco e investimentos na proteção das encostas. E deve ser sempre assim, pois o problema exige continuidade independentemente do governante.

PRIMEIRO EPISÓDIO

O crescimento populacional expressivo nas maiores cidades do Estado frequentemente é acompanhado de ocupações irregulares sob os olhos do poder público. Construções em margens de rios, em barrancos, em áreas de preservação. É preciso levar isso em consideração para evitar novas tragédias.
A urgência de ações preventivas e corretivas que diminuam os efeitos sobre o clima merece toda a nossa atenção. Os estragos do impacto de chuvas mais volumosas em curtos espaços de tempo são a forma mais visível desses fenômenos aqui no Espírito Santo, como registrado em Mimoso do Sul no ano passado. As inundações são a calamidade testemunhada com mais frequência no Estado. Por isso não são mais novidade e não podem surpreender as autoridades quando elas acontecem.
O Morro do Macaco é um episódio de dor, solidariedade, trauma e superação tanto para os sobreviventes como para a própria cidade de Vitória. A Capital passou por um ciclo de urbanização importante depois da tragédia, que se reflete em mais segurança hoje — a criação do Parque da Fonte Grande para estabilizar as encostas talvez seja a ação mais emblemática, mas vale mencionar a própria urbanização da Grande São Pedro, por exemplo. Cuidar das cidades, com medidas preventivas e de ordenamento, é uma tarefa que não tem fim em lugar nenhum.

SEGUNDO EPISÓDIO

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Idosa morta na faixa de pedestres: mais uma cena de covardia no trânsito

Inflação: estamos cansados de saber quem paga essa conta

Registro de menos de 900 homicídios no ES é novo patamar de civilidade

Chove e alaga no ES: a diferença que a prevenção faz

Globo de Ouro de Fernanda Torres é mais que um prêmio de cinema

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Vitória (ES) Morro do Macaco Mudanças Climáticas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados