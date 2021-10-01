Vila Velha apresenta projeto do Parque Urbano Sítio Batalha

A Prefeitura de Vila Velha apresentou nesta quinta-feira (30) um novo projeto do Parque Urbano Sítio Batalha. A divulgação ocorreu de forma virtual, através do canal do Youtube da prefeitura. O propósito da nova área é proporcionar educação ambiental e prática de esportes, turismo e lazer aos munícipes.
PARQUE
O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha conta com mais de 40 mil m² e 72 espécies de flora nativa, além de ser uma unidade de equilíbrio entre o ambiente urbano e o ambiente natural, localizado na rua Antônio Ataíde, no Centro.
APRESENTAÇÃO DO NOVO PROJETO
OBRA
O projeto contempla um parque para crianças, centro de vivência, food park, estacionamento, área de camping, espaço pet, pista para caminhadas, trilhas, mirantes, banheiros, coleta e reutilização de água da chuva e recuperação da mata nativa - inserido no plano de recuperação de áreas degradadas.