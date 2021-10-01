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Mais de 40 mil m²

Vila Velha apresenta projeto do Parque Urbano Sítio Batalha

O propósito da nova área é proporcionar educação ambiental e prática de esportes, turismo e lazer aos moradores

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 13:50

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 out 2021 às 13:50
Parque Urbano Sítio Batalha
Prefeitura de Vila Velha divulgou novo projeto do Parque Urbano Sítio Batalha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha apresentou nesta quinta-feira (30) um novo projeto do Parque Urbano Sítio Batalha. A divulgação ocorreu de forma virtual, através do canal do Youtube da prefeitura. O propósito da nova área é proporcionar educação ambiental e prática de esportes, turismo e lazer aos munícipes.

PARQUE

O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha conta com mais de 40 mil m² e 72 espécies de flora nativa, além de ser uma unidade de equilíbrio entre o ambiente urbano e o ambiente natural, localizado na rua Antônio Ataíde, no Centro.

APRESENTAÇÃO DO NOVO PROJETO

OBRA

O projeto contempla um parque para crianças, centro de vivência, food park, estacionamento, área de camping, espaço pet, pista para caminhadas, trilhas, mirantes, banheiros, coleta e reutilização de água da chuva e recuperação da mata nativa - inserido no plano de recuperação de áreas degradadas.

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