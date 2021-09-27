À beira-mar, Vila Velha ganha pista de Pump Track

Nova pista de Pump Track, na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha inaugurou, no último sábado (25), uma pista de Pump Track, localizada na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta. De acordo com a administração municipal, esta é a primeira do Espírito Santo . Moradores e autoridades participaram do evento.

Crianças, jovens e adultos puderam aproveitar a pista para realizar manobras de skate e BMX. Além da nova pista, agora a Praia da Baleia conta com um parquinho para crianças, quadra de areia, feira gastronômica e nova iluminação de LED.

A PISTA DE PUMP TRACK

De acordo com informações da prefeitura, a nova pista de Pump Track é a primeira da América Latina construída na beira da praia. Ela possui 280 metros lineares de pista e área de 2.260m² com dois níveis - intermediário e iniciante.

Pista de Pump Track, na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto da Prefeitura de Vila Velha , Cristiano Sarter, e a pista foi construída pelo profissional de BMX Blue Herbert, especialista nesse estilo de pista.

O Pump Track foi desenvolvido em base de terra modelada, duas camadas de revestimento, uma de asfalto e outra de microrrevestimento, que dará o nível de fluidez, velocidade e também mais resistência da superfície, para que seja ideal para os praticantes.

Prática esportiva na pista de Pump Track, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

Segundo a prefeitura da cidade, o Pump Track é um estilo de pista que vem crescendo em diversas regiões do mundo. Essa pista possui um formato simples e seguro, apto para a prática esportiva de crianças e jovens.

Esse é um local que promove velocidade através do impulso proporcionado pelos movimentos do corpo. A partir disso, outros estímulos são desenvolvidos por meio da repetição. Saltos, equilíbrio, coordenação motora, técnicas, resistência e potência física são alguns dos reflexos dessa atividade que atrai, de maneira especial, os jovens.

BMX na pista de Pump Track, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha