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Praia da Baleia

À beira-mar, Vila Velha ganha pista de Pump Track

A nova pista, que fica em Ponta da Fruta, é a primeira do Espírito Santo, de acordo com a prefeitura do município. Veja fotos

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:00

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 set 2021 às 11:00
Pista de Pump Track, na Praia da Baleia
Nova pista de Pump Track, na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha inaugurou, no último sábado (25), uma pista de Pump Track, localizada na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta. De acordo com a administração municipal, esta é a primeira do Espírito Santo. Moradores e autoridades participaram do evento.
Crianças, jovens e adultos puderam aproveitar a pista para realizar manobras de skate e BMX. Além da nova pista, agora a Praia da Baleia conta com um parquinho para crianças, quadra de areia, feira gastronômica e nova iluminação de LED.

A PISTA DE PUMP TRACK

De acordo com informações da prefeitura, a nova pista de Pump Track é a primeira da América Latina construída na beira da praia. Ela possui 280 metros lineares de pista e área de 2.260m² com dois níveis - intermediário e iniciante.
Pista de Pump Track no Espírito Santo
Pista de Pump Track, na Praia da Baleia, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha
O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto da Prefeitura de Vila Velha, Cristiano Sarter, e a pista foi construída pelo profissional de BMX Blue Herbert, especialista nesse estilo de pista.
O Pump Track foi desenvolvido em base de terra modelada, duas camadas de revestimento, uma de asfalto e outra de microrrevestimento, que dará o nível de fluidez, velocidade e também mais resistência da superfície, para que seja ideal para os praticantes.
BMX na pista de Pump Track, em Ponta da Fruta
Prática esportiva na pista de Pump Track, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha
Segundo a prefeitura da cidade, o Pump Track é um estilo de pista que vem crescendo em diversas regiões do mundo. Essa pista possui um formato simples e seguro, apto para a prática esportiva de crianças e jovens.
Esse é um local que promove velocidade através do impulso proporcionado pelos movimentos do corpo. A partir disso, outros estímulos são desenvolvidos por meio da repetição. Saltos, equilíbrio, coordenação motora, técnicas, resistência e potência física são alguns dos reflexos dessa atividade que atrai, de maneira especial, os jovens. 
Esporte na pista de Pump Track
BMX na pista de Pump Track, em Ponta da Fruta Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha
"No Brasil vivemos a cultura da bola com as quadras poliesportivas, que são poliesportivas somente da bola. O Pump Track representa o outro lado da prática esportiva urbana, o das rodinhas. Bike MTB, Bike BMX, skate, patins e patinete, sendo praticados juntos", destacou a prefeitura do município.

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